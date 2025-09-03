Carlos Camargo es elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional: perfil y trayectoria

JUSTICIA

La plenaria del Senado de la República eligió este 03 de septiembre el reemplazo del magistrado Jóse Fernando Reyes quien termina su periodo institucional en las próximas semanas.

En total votaron 103 senadores en esta terna que estaba conformada por Jaime Humberto Tobar, Carlos Camargo y María Patricia Balanta.

En medio de una acalorada discusión por recientes impedimentos en contra de dos integrantes del partido Cambio Radical, finalmente se realizó la votación.

Con 62 votos salió elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo, frente a 41 votos que tuvo Patricia Balanta.

“Me comprometo con Colombia en que defenderé la Constitución, en que defenderé el estado de derecho, en que seré un defensor del orden constitucional. Seré un defensor de las garantías y de las libertades fundamentales”, afirmó Carlos Camargo tras haber sido elegido por la plenaria del Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Elección de magistrado: ¿Quién es Carlos Camargo?

Oriundo de Cereté Córdoba, Carlos Ernesto Camargo Assis, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, obtuvo una maestría y un doctorado en Derecho Administrativo en la misma institución.

Asimismo, ha realizado estudios en American University en Washington D.C., complementando su formación con el Curso Integral en Defensa Nacional (Cidenal) de la Escuela Superior de Guerra.

Se desempeñó como defensor del Pueblo, director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además de su trayectoria en el sector público, Camargo Assis ha incursionado en el ámbito académico como docente de la Universidad Sergio Arboleda, impartiendo clases en diversas facultades y programas.