El remezón de salidas en el gobierno Petro que generaría la elección de Carlos Camargo en la Corte

No paran los movimientos en el gabinete ministerial, y es que la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional parece que no va a quedar así como así.

A pesar de que después de la elección de Camargo se habló de la salida de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, de Comercio, Diana Morales y de MinTic, Julián Molina, una fuente de Caracol Radio puede confirmar que no saldrían del gobierno Petro. Esto porque se perdería la igualdad de oferentes de partidos y el presidente Petro no estaría muy de acuerdo en que suceda.

Sin embargo, el remezón de salidas posiblemente se presentaría en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en la Agencia Nacional de Tierras, el Sena y la Fiduprevisora, pues en estas entidades saldrían fichas de la Alianza Verde y de algunos legisladores que apoyaron a Carlos Camargo.