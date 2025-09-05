Presidente de la Corte destacó elección de Camargo como nuevo magistrado: hay independencia

JUSTICIA

Desde el Congreso de Analdex en Bogotá, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez se pronunció por primera vez luego de que se eligiera a Carlos Camargo como nuevo magistrado de ese tribunal en reemplazo del doctor, José Fernando Reyes Cuartas.

Ibáñez aseguró que la elección de Camargo en el Senado es la prueba de que las instituciones funcionan tal y como está establecido en la Carta Magna.

“Esa es la función que le han comendado la Constitución y creo que ese es un reflejo de que las instituciones funcionan y que, por lo tanto, se cumplen las reglas que la democracia establece”, dijo Ibáñez.

Asimismo, el magistrado que a propósito está a cargo de decisiones importantes como la Reforma Pensional, indicó que todos los integrantes del Tribunal son autónomos e independientes.

“Los magistrados de la Corte son, repito, autónomos e independientes y cumplirán sus funciones de acuerdo con lo que la Constitución señala, con independencia y con autonomía, sin sesgos de ninguna naturaleza, como lo están cumpliendo todos y cada uno de los magistrados, con el respeto debido de lo que tienen que respetar, que es la Constitución", explicó el magistrado.

La Corte respalda las exportaciones

Por otro lado, desde el Congreso Nacional de Exportadores, Ibáñez defendió la importancia del Comercio Exterior y afirmó que no se trata de un asunto sectorial, sino de una tarea de toda la Nación.

“En ella se juega la superación de la pobreza, la reducción de las brechas sociales, la posibilidad de que cada colombiano acceda a un futuro más próspero y más digno. y por eso con confianza en el derecho, con fe en nuestras instituciones y con la fuerza del trabajo colectivo sigamos abriendo caminos al mundo", indicó el magistrado.