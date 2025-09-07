🔴 EN VIVO | Eclipse total de Luna HOY 7 de septiembre: Transmisión en directo de la luna de sangre

Un eclipse es un evento muy llamativo del cielo que ocurre cuando un cuerpo del espacio tapa la luz que viene de otro. Esto puede pasar entre astros como el Sol, la Luna, los planetas o algunos asteroides, y siempre ha sido visto como un fenómeno especial que despierta mucho interés.

En el caso de la Luna, los eclipses suelen presentarse dos veces al año, cuando se alinea con la Tierra y el Sol. En ese momento, en a tierra se ha de proyectar una sombra que cubre a la Luna, conocida como Umbra, lo que hace que empiece el eclipse.

De acuerdo con la NASA, cuando la Luna queda dentro de esa sombra, se tiñe de un color rojo suave. Este efecto se debe a cómo la atmósfera de la Tierra desvía la luz del Sol, y por eso estos eclipses son llamados “Lunas de Sangre”.

Eclipse total de Luna HOY: Horarios y aspectos a tener en cuenta

El eclipse total lunar se presentará para la noche del 7 al 8 de septiembre. De acuerdo con la información compartida por Star Walk Space, el fenómeno se extenderá por cerca de 82 minutos, comenzando a las 17:30 GMT y finalizando hacia las 18:52 GMT.

Este suceso astronómico ha sido catalogado como de gran relevancia, ya que podrá apreciarse en buena parte del planeta. Se calcula que cerca de 7.030 millones de personas, lo que equivale aproximadamente al 88% de la población mundial, de acuerdo con las cifras presentadas por Star Walk Space.

No obstante, uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de visualizar un eclipse, según la NASA es que esta acción no requiere un equipo especial para disfrutarlo. Sin embargo, sugieren que, para apreciar mejor los detalles y cuidar la vista, es recomendable hacer uso de instrumentos como telescopios o binoculares, los cuales ofrecen una experiencia más segura y nítida.

Minuto a minuto de la “Luna de Sangre” HOY 7 de septiembre

Siga la transmisión del eclipse AQUÍ

Dónde se verá el eclipse lunar total del 7 septiembre 2025

Cabe resaltar, que este eclipse lunar total de septiembre promete ofrecer un impresionante show astronómico en el cielo nocturno debido a las buenas condiciones climáticas que se han de presentar.

Este fenómeno será visible en todo su esplendor desde regiones como Australia, India, Asia Central, además de partes de Rusia, Japón y el este de África. Otros lugares como Europa, partes de Asia, el este de Australia, África y Nueva Zelanda también tendrán la oportunidad de presenciar al menos una fracción de este evento lunar.

Sin embargo, para los aficionados de la astronomía en el continente americano quedarán completamente fuera del alcance de este fenómeno, ya que el eclipse no será visible desde ningún punto de América, por lo que se les ha de recomendar visualizarlo por medio de la transmisión del en vivo en la parte superior.

