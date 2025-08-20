Eventos astronómicos en septiembre 2025: fechas de dos eclipses y tres lluvias de meteoros

A lo largo de cada mes, se presentan diferentes eventos astronómicos que captan la atención de miles de fanáticos en el mundo. Los más habituales son los eclipses, ya sea de Sol o de Luna, los cuales son más visibles en determinadas regiones del planeta.

Sin embargo, esto no es lo único que estará presente en el firmamento durante septiembre, ya que también varios planetas serán visibles tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Asimismo, las personas podrán disfrutar de algunas lluvias de meteoros que alcanzarán su punto máximo a lo largo del mes.

Por otra parte, septiembre es uno de los dos meses del año en los que se presenta el equinoccio. Este evento se presenta cuando el Sol se sitúa exactamente sobre el ecuador terrestre, lo que produce que el día y la noche tengan una duración relativamente similar durante el día en todas las regiones de la Tierra.

¿Cuándo tendrá lugar el equinoccio de septiembre?

Se tiene previsto que el segundo equinoccio de 2025 tenga lugar el próximo 22 de septiembre. Esto también representa el inicio del otoño astronómico en el hemisferio norte. Mientras que el hemisferio sur tendrá lugar la primavera astronómica. Asimismo, este evento juega un papel clave en la medición del tiempo. Eso sin mencionar su interés cultural en el mundo.

Septiembre también tendrá una “luna de sangre”

Otro de los grandes eventos que se presentarán en septiembre es la “luna de sangre”. Este se caracteriza porque el astro adquiere un color rojizo mientras la Tierra se interpone entre su superficie y la del Sol. Sin embargo, hay veces en que se puede ver amarilla o naranja debido a la incidencia de la luz.

En esta oportunidad, la luna de sangre tendrá una duración de más de cinco horas y alcanzará su punto máximo hacia las 6:12 de la tarde (1:12 de la tarde en Colombia) del domingo 7 de septiembre. No obstante, esta solamente será visible en Europa, Asia, África y Australia; por lo tanto, no pasará por el continente americano.

El eclipse solar de septiembre

Dos semanas después, ocurrirá un eclipse parcial del Sol. Allí, la Luna cubrirá gran parte de la superficie del astro mientras pasa frente a él, algo que durará algo más de cuatro horas.

Los dos países que podrán apreciarlo en su máximo esplendor son Australia y Nueva Zelanda, al igual que la Antártida y varias islas del Pacífico. En ese orden de ideas, tampoco será visible en Colombia.

Septiembre tendrá tres lluvias de meteoros

Por último, en septiembre se presentarán tres lluvias de meteoros: Aurígidas, Épsilon Perseidas y Sextántidas diurnas. Estas tendrán lugar los días 1, 9 y 27, respectivamente. Sin embargo, el cielo no ofrecerá las mejores condiciones para visualizar las dos primeras.

Las Aurígidas, que producen hasta diez meteoros por hora, ocurrirán durante la noche en Colombia, pero la luz de la luna impedirá ver con claridad la caída de estas formaciones rocosas. En cuanto a las Épsilon Perseidas, la situación es mucho más compleja por la presencia de la Luna llena.

No obstante, no habrá mayores dificultades con las Sextántidas diurnas. Si bien algunos meteoros se pierden en el firmamento por la luz solar, es posible ver algunas estrellas fugaces hacia las 4 o 5 de la mañana, es decir, antes del amanecer.