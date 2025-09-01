Eclipse lunar total septiembre de 2025: ¿por qué la Luna se pone roja y cómo observarlo?

Con el paso de los años, uno de los fenómenos más relevantes e interesante del universo son los eclipses, esto se debe a que ha de causar bastante la atención, puesto que, estos suceden cuando un cuerpo celeste se interpone ante la luz de otro cuerpo celeste.

Cabe resaltar que los cuerpos celestes son objetos naturales que existen en el universo, y se les reconoce por emitir luz propia. En total, la ciencia indica que, existen diferentes cuerpos celestes, los cuales se dividen en grupos de estrellas, planetas, Lunas, satélites naturales, asteroides, cometas, entre otros.

Lea también: Eventos astronómicos en septiembre 2025: fechas de dos eclipses y tres lluvias de meteoros

Eclipse septiembre de 2025: ¿Por qué la Luna se pone roja?

En esta ocasión, un eclipse lunar usualmente suele suceder dos veces al año, y este ocurre cuando la Luna y el Sol se alinean con la Tierra, lo que ha de permitir que la Luna se ubique bajo una sombra (Umbra).

De acuerdo con la explicación de la página web de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en el momento en el que la Luna se ubica bajo la sombra, esta suele cambiar su color a un tono rojizo, por lo que, varios amantes al tema la suele llamar Luna de Sangre.

Le puede interesar: Eclipse total de Sol más largo del siglo: ¿Cuándo ocurrirá y en qué países se verá?

¿Cuándo sucederá el eclipse lunar total septiembre de 2025?

Se espera que el eclipse lunar suceda entre el 7 y 8 de septiembre. Según los expertos de Star Walk Space, este tendrá una duración aproximada de 82 minutos, los cuales comenzaran a contarse desde la 17:30 GMT hasta las 18:52 GMT.

Además, explican que este eclipse lunar total es bastante importante, debido a que, será un evento global, donde se espera que alrededor de 7.03 mil millones de personas, lo que representa un 88% de la población mundial, podrá ver “al menos” una parte de la fase total.

Le puede interesar: Las Aurígidas 2025: Qué son, fecha y cómo ver la primera lluvia de meteoros de septiembre

¿Dónde se verá el eclipse lunar total de septiembre 2025?

Se espera que, se pueda ver por completo el eclipse lunar en países como Australia, India, Asia Central y algunas regiones de Rusia, Japón y África Oriental. Por otro lado, lugares como de Europa, Asía, el este de Australia, África y Nueva Zelanda, podrá visualizar al menos una parte del eclipse.

Desafortunadamente, en esta ocasión el eclipse lunar total del mes de septiembre del 2025, no será visible en América.

Le puede interesar: ¿Cómo fue el Amanecer Cósmico? Estudio reveló una pista importante y la IA lo visualizó

¿Como observar un eclipse?

De acuerdo con la NASA, para poder observar un eclipse no es necesario tener un equipo especializado, sin embargo, atribuyen que para mejorar la experiencia y evitar cualquier daño en los ojos, se ha de recomendar utilizar telescopios o prismáticos conocidos popularmente como binoculares.

Por otro lado, si es fanático a estos eventos astronómicos y en su lugar de residencia no se logra ver el eclipse, puede observarlo por transmisiones en vivo, una de las plataformas donde puede visualizar el próximo eclipse lunar total y los próximos en la lista es Time and Date.

Time and Date es un portal especializado en el tiempo atmosférico. A continuación encontrará el enlace oficial de la transmisión en vivo del eclipse lunar total del 7 de septiembre.