Eclipse 7 de septiembre 2025: Signos afectados y significado espiritual de la Luna Roja

El eclipse lunar total es uno de los fenómenos más importantes que conectan a los astros con la lectura de los signos, esto se debe a que, desde tiempo atrás diferentes culturas han establecido que durante este movimiento en el que un cuerpo celeste se interpone ante la luz de otro cuerpo celeste se abre un portal.

Se espera que el eclipse lunar total suceda en la noche entre el 7 y 8 de septiembre, además se ha de aproximar que tendrá una duración aproximada de 82 minutos, los cuales iniciaran a contar desde la 17:30 GMT hasta las 18:52 GMT.

Significado espiritual del eclipse total 7 de septiembre

De acuerdo con el portal ‘El Alma Estacional’ de la mentora de crecimiento personal y espiritual Erin Bruce, el significado espiritual del eclipse lunar de este 7 de septiembre es un catalizador de cambios, en los que los reinicios cósmicos le permiten a las personas iniciar desde cero.

Además, estos suelen “brindar consuelo, compresión y oportunidad de liberar aquello que no sirve”, por lo que se han de destacar en la astrología como un momento para fluir sin preocupaciones.

Cómo afectará el eclipse lunar del 7 septiembre a los signos

Cabe resaltar, que este eclipse lunar total de septiembre marca un punto culminante energético, el cual, puede que ayude a manifestar cierres y giros.

Además, este ha de permitir intensificar emociones e iluminar lo que ha estado ocultando su verdadera personalidad, partiendo de esto, le permitirá algunas personas momentos de transformación profunda. No obstante, cada signo zodiacal puede que llegue a experimentar una influencia distinta.

Sin embargo, en esta ocasión los signos que se verán más afectados por el eclipse del 7 de septiembre serán los cardinales (Aries, Cáncer, Libra, Capricornio).

Signos afectados por el eclipse lunar

Aries

Las personas de este signo deberán estar bastante pendientes, puesto que el eclipse activará el eje emocional, lo que traerá con mayor fuerza los asuntos familiares o del pasado. Además, este evento le permitirá a varios soltar cargas en los sentimientos de amor y sanar relaciones con el padre o madre.

Cáncer

Quienes sean del signo de cáncer deberán estar bastante activos, puesto que, este les permitirá brillar y su identidad personal se verá beneficiada y admirada. Sin embargo, el eclipse puede llevarlos a cuestionarse de lo que son y lo que quieren ser. Es hora de mantener la calma y hace una transformación.

Libra

En esta ocasión el eclipse afectará directamente en lo profesional y la manera en el que lo ven los demás en ese sector, aunque no se deben preocupar, esto permitirá que marquen un cierre o cambio de trabajo, por lo que se le abrirán las puertas y tendrán estabilidad.

Capricornio

El eclipse conectará diferentes constelaciones a favor de las personas de capricornio, esto se debe a que, podrían llegar a acuerdos o redefiniciones con las personas más importantes de su vida. Asimismo, este fenómeno astronómico, le dará la valentía de dejar todo lo que lo atormenta de una relación u amistad.