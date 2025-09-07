Capturaron en Medellín a alias “Jota”, cabecilla criminal encargado de enviar droga a Europa

En Medellín fue capturado alias “Jota”, de 39 años, señalado cabecilla del grupo delincuencial común organizado El Coco, vinculado a la estructura criminal Robledo. El operativo se realizó en una calle del barrio El Poblado, cuando se movilizaba en un vehículo blindado.

Según las investigaciones, alias “Jota” controlaba rutas de narcotráfico desde la Costa Caribe hacia Europa, con envíos de cocaína desde Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en alianza con el narcotraficante conocido como “Paty Paty”. Además, tendría nexos internacionales con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, responsable de envíos a Holanda, Bélgica y el Reino Unido.

Prontuario criminal

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, detalló que el hombre ya había sido procesado en 2018 por concierto para delinquir, homicidio, extorsión y uso de documento falso, pero tras recuperar la libertad en 2022 continuó delinquiendo.

“Este criminal se movilizaba en un automóvil de baja gama para no levantar sospechas, pero el carro era blindado. Lideraba actividades de narcotráfico desde Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, incluso hacia Centroamérica y Estados Unidos”.

Actualmente, alias “Jota” tiene antecedentes por homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y lesiones personales. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentará nuevos procesos judiciales.