Fenalco Antioquia respalda viaje del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a Washington

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), capítulo Antioquia, respaldó el viaje que este lunes 8 de septiembre emprenderán a Washington, cinco alcaldes de las principales ciudades del país, entre ellos el de Medellín, Federico Gutiérrez, y aseguró que su gestión será clave para mediar y evitar que Estados Unidos retire la certificación antidrogas a Colombia.

El pronunciamiento se da en medio de la polémica que ha generado la visita oficial de los mandatarios locales, pues además de Gutiérrez, confirmaron su participación los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Cali, Alejandro Éder; Barranquilla, Alejandro Char; y Cartagena, Dumek Turbay.

La directora de Fenalco Antioquia, María José Bernal, dijo que “Estados Unidos es nuestro aliado estratégico en inteligencia, en combate al crimen organizado y las posiciones del presidente Petro no representan la voluntad del país. Respaldamos esta gestión y la agradecemos desde el gremio del comercio”.

La polémica

A propósito, el presidente Gustavo Petro fue el primero en cuestionar públicamente el viaje, al advertir que los alcaldes están excediendo sus competencias y desconociendo los protocolos de relaciones internacionales que corresponden al Gobierno Nacional. “Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Fenalco Antioquia, sin embargo, señaló que es necesario que el país mantenga un canal de interlocución fluido con Estados Unidos frente al narcotráfico y las amenazas de seguridad que afectan a los territorios. Aseguró que la certificación antidrogas no solo compromete la cooperación binacional, sino también la estabilidad económica y social de Colombia.