Antioquia: en un puesto de control se reportó un combate entre ilegales y el Ejército

Norte de Antioquia

Pasadas las seis de la tarde del viernes, tropas del Ejército que prestaban seguridad en la vía San José de la Montaña-Hidroituango, Norte de Antioquia, sostuvieron un combate con integrantes de un grupo ilegal, aún sin confirmar con cuál.

El reporte del caso es que los uniformados tenían instalado un puesto de control en la vía cuando observaron un vehículo particular sospechoso en el que se movilizaban tres hombres. De inmediato, los militares, en su experticia, les hicieron la señal de pare con la intención de identificarlos y realizar una inspección al automotor, ya que ese es un corredor que utilizan los grupos ilegales para moverse hacia San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango.

El conductor del carro evitó el puesto de control y de inmediato abrieron fuego contra los uniformados que de inmediato respondieron al ataque. Se registró un combate en el lugar durante varios minutos, pero como eran superados en capacidades, decidieron huir del sitio a pie y dejaron el vehículo abandonado. No se reportaron integrantes de la fuerza pública lesionados y tampoco de los ilegales. Los habitantes de la zona reportaron la balacera.

De inmediato fue inspeccionado para descartar que estuviera cargado de explosivos por los antecedentes recientes en esa zona cercana a Valle de Toledo. Al sitio llegó la policía judicial que hizo la inspección del automotor para buscar pistas sobre estas personas y determinar a qué grupo ilegal pertenecen. Por ahora no se indica qué hallaron en el carro.