Gobernador de Antioquia denuncia presunto secuestro de un hombre en Marinilla
Varios hombres con chaquetas similares a las de la Policía Judicial (SIJIN) obligaron a la víctima a subir a un vehículo.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció a través de su cuenta de X el presunto secuestro de un hombre, identificado como Sebastián López Jaramillo, en el municipio de Marinilla, en el oriente del departamento.
Según informó, varios hombres con chaquetas similares a las de la Policía Judicial (SIJIN) obligaron a la víctima a subir a un vehículo particular, que posteriormente fue verificado por las autoridades y no pertenece a la Policía Nacional.
En un video, que dura 40 segundos, publicado por el gobernador Rendón, se observa cuando los presuntos delincuentes se llevan a la víctima en el vehículo particular, color negro y de placas JMY 401.
Lea también:
Más detalles
En la zona tienen injerencia el Clan del Golfo y el grupo delincuencial organizado “El Mesa”, lo que incrementa la preocupación de las autoridades y de la población civil.
Finalmente, el gobernador Rendón pidió a la ciudadanía entregar cualquier información que permita ubicar a López Jaramillo e identificar a los responsables de llevárselo.