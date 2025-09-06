Medellín

Gobernador de Antioquia denuncia presunto secuestro de un hombre en Marinilla

Varios hombres con chaquetas similares a las de la Policía Judicial (SIJIN) obligaron a la víctima a subir a un vehículo.

La víctima fue obligada a subir a un vehículo particular, por varios hombres que aún no han sido identificados. Foto: Cortesía.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció a través de su cuenta de X el presunto secuestro de un hombre, identificado como Sebastián López Jaramillo, en el municipio de Marinilla, en el oriente del departamento. 

Según informó, varios hombres con chaquetas similares a las de la Policía Judicial (SIJIN) obligaron a la víctima a subir a un vehículo particular, que posteriormente fue verificado por las autoridades y no pertenece a la Policía Nacional.

En un video, que dura 40 segundos, publicado por el gobernador Rendón, se observa cuando los presuntos delincuentes se llevan a la víctima en el vehículo particular, color negro y de placas JMY 401.

En la zona tienen injerencia el Clan del Golfo y el grupo delincuencial organizado “El Mesa”, lo que incrementa la preocupación de las autoridades y de la población civil.  

Finalmente, el gobernador Rendón pidió a la ciudadanía entregar cualquier información que permita ubicar a López Jaramillo e identificar a los responsables de llevárselo. 

