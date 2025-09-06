Estudio de Cornare revela concentraciones peligrosas de mercurio en ríos de Granada y San Carlos

Río Calderas, Puente Calderas- lugar donde se tomó la prueba 1 que reportó concentración de mercurio tres veces más de limite para mercurio en cuerpos de agua. Foto tomada de Google Earth

Antioquia

Luego de las quejas de las comunidades cercanas a los ríos Calderas y San Carlos en el Oriente de Antioquia sobre una posible contaminación con mercurio en esos afluentes, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) realizó un estudio de pruebas fisicoquímicas y análisis de metales pesados a las aguas de las citados ríos. Es de destacar que en total se interpusieron cuatro quejas entre julio del 2024 y mayo del 2025.

Según el reporte de la Subdirección de Servicio al Cliente de Cornare y que tiene en su poder Caracol Radio, la recolección de los análisis se realizó el 16 de julio de 2025 con un total de cinco pruebas en diferentes lugares. Los resultados se conocieron el día 25 del mismo mes y arrojaron preocupantes concentraciones de mercurio en el agua de los ríos Calderas y San Carlos en las poblaciones de Granada y San Carlos, respectivamente. Según las denuncias por la explotación ilegal de oro, lo que, según el documento, podría poner en riesgo a la salud de las poblaciones que deben tener contacto con los ríos contaminados.

Puntos con explotación de oro Ampliar

El reporte entregado como respuesta a las quejas con fecha del 27 de agosto y enviado a la Secretaría de Seguridad de Antioquia, al Ejército, a la Inspección de Policía y a varias dependencias de la alcaldía del municipio de San Carlos señala que, si bien el límite máximo de contaminantes en cuerpos de agua establecido en la Resolución 0631 de 2015 es “para mercurio es de 2,0 μg/L”, en dos puntos ese nivel se triplica. Es el caso de los puntos Río Calderas como toma 1 y Puente Calderas Río Calderas, Caserío El Porvenir en la toma 2.

“Los valores obtenidos de concentración de mercurio divalente disuelto en la muestra 1 fue de: 9,50 μg/L Hg2+ y en la muestra 2 de: 6,98 μg/L Hg2+. Estos resultados representan un riesgo potencial para la salud pública, ya que el mercurio es un contaminante de alta toxicidad que puede generar afectaciones, incluso a bajas concentraciones. La presencia de los niveles de mercurio evidenciados sugiere una posible fuente de contaminación puntual o difusa en la zona de estudio, que requiere ser identificada y controlada de forma prioritaria”.

Esto prende las alarmas porque muchas comunidades realizan diferentes actividades en estos afluentes y les puede generar problemas graves de afectaciones a la salud.

“Estos resultados evidencian la necesidad de identificar las posibles fuentes de aporte de mercurio en el área de muestreo y adoptar medidas correctivas y de control, tanto para prevenir la exposición humana como para evitar la afectación de los ecosistemas acuáticos”.

El reporte de la entidad ambiental agrega sobre las pruebas 3, 4 y 5 en el río San Carlos; que las muestras arrojaron concentraciones de (0,500 μg/L), es decir, muy inferiores al máximo que recordamos, es de (2,0 μg/L). Esto significa que “es tan baja que no se puede cuantificar con exactitud y se considera no detectable a ese nivel de sensibilidad”.

Recordemos que la prueba 3 se tomó en Río San Carlos, Puente sobre la vía principal Arenosa; la 4, en Río San Carlos, Vereda Peñoles antes de la entrada San Miguel; mientras que la 5 en el Río San Carlos, Puente Zulia entrada San Carlos.

Fotos satelitales tomadas de la zona detallada muestran que en el área donde se infiere hay explotación ilícita, se evidencian grandes espacios de posibles minas de oro a cielo abierto que estarían contaminando los afluentes señalados en el reporte.

Zonas con posible explotación de oro- Google EARTH Ampliar

Otras fotos tomadas en los lugares enviadas a Caracol Radio ratifican lo que denuncia la comunidad y es la explotación aurífera en ese territorio del Oriente de Antioquia que comprende las poblaciones de Granada y San Carlos.

Fotos tomadas en el lugar de la explotación de oro- fotos cortesía para Caracol Radio Ampliar

Respuesta pública de Cornare

“La competencia directa para ejercer control sobre estas actividades recae en las alcaldías municipales, quienes son la primera autoridad minera en sus territorios. En este sentido, la Corporación adelanta numerosos operativos en la región para atender las denuncias de la ciudadanía; sin embargo, debido a que estas acciones también implican aspectos de seguridad, los procedimientos son coordinados por la Policía, el Ejército y la Gobernación de Antioquia, mientras que Cornare participa para valorar las afectaciones y daños ambientales", dijo en un comunicado

Caracol Radio también consultó a la alcaldía de San Carlos para una respuesta pública sobre esta situación que pone en riesgo la salud de las personas y se está a la espera de un comunicado.