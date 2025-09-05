Por andar borracho y violento, cayó en Antioquia, uno de los más buscados en Huila

Ciudad Bolívar- Antioquia

Sebastián Rincón Payares, fue capturado por una patrulla de la policía del municipio de Ciudad Bolívar, Suroeste de Antioquia, por el delito de lesiones personales y daño en bien ajeno. Pero cuando indagaron sobre sus antecedentes, era prófugo de la justicia en el departamento de Huila.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante (e) de la policía Antioquia, reportó que Rincón Payares fue detenido en flagrancia porque, en presunto estado embriaguez, agredió a una persona y ocasionó daños a un vehículo, pero tenía una orden judicial pendiente.

“Gracias a labores de verificación en bases de datos judiciales sumadas a información suministrada mediante fuente humana, se estableció la que la persona capturada había suplantado su identidad. En realidad, se trataba de Sebastián Rincón Pallares, quien figura en uno de los más buscados del departamento del Huila y posee orden de captura vigente emitida por la fiscalía 20, seccional de Garzón, Huila, por el delito de feminicidio agravado”.

Esta persona huyó del sitio, pero minutos después fue interceptado y debido a su estado de exaltación fue necesario reducirlo utilizando, según la policía, el uso legítimo de la fuerza.