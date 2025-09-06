La economía en Antioquia comienza a vivir la fiesta mundialista; aumentará la venta de televisores

Medellín

No solo los hinchas de la selección Colombia celebran la calificación del equipo al mundial de fútbol que se llevará a cabo en el 2026 en los países de México, Estados Unidos y Canadá; el comercio en Antioquia ya comienza a hacer cuentas con sus ventas en los diferentes negocios.

Según María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco en Antioquia, el gremio ya comienza a prepararse para el incremento de los clientes y las ventas; especialmente resalta la línea de los electrodomésticos, en la que las ventas estarían entre el 5% y el 7%. De ese incremento, los televisores ocupan un gran porcentaje.

“Impactan positivamente muchos sectores de la economía, como lo son el comercio, por supuesto, bares, cafeterías, discotecas, restaurantes, la movilidad, la venta de snacks y, por supuesto, de domicilios y la venta de dispositivos electrónicos, puntualmente a pantallas. Le deseamos muchos éxitos a nuestra selección y, por supuesto, al comercio, que ya se preparen para estas grandes fechas que se avecinan”.

En esas épocas, con el incremento de clientes, es significativo; por ello se espera que los empleos también se aumenten para atender la demanda.