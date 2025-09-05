Selección Colombia: futbolistas que jugaron en Rusia 2018 y repetirían en el Mundial 2026 / Getty Images

¡Colombia disputará nuevamente una Copa del Mundo! El cuadro nacional se clasificó en la jornada 17 de las Eliminatorias, luego de golear 3-0 a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla. James Rodríguez abrió la cuenta en la capital del Atlántico, Jhon Córdoba amplió y Juan Fernando Quintero selló el inolvidable triunfo.

Se trata de la séptima participación de la Tricolor en un mundial de fútbol, luego de haberlo hecho en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Futbolistas que jugaron en Rusia 2018 y repetirían en el Mundial 2026

De cara del Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, varios futbolistas repetirían convocatoria respecto a lo visto en Rusia 2018. Ellos son:

David Ospina

Camilo Vargas

Santiago Arias

Yerry Mina

Johan Mojica

Dávinson Sánchez

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jefferson Lerma

James Rodríguez celebra su gol contra Bolivia. Foto: Getty Images. / LUIS ACOSTA Ampliar

Asimismo, aparecen otros jugadores que no han sido citados por Lorenzo recientemente, pero hacen parte del proceso:

Juan Guillermo Cuadrado (un partido en Eliminatorias)

Miguel Ángel Borja

Wilmar Barrios (3 partidos en Eliminatorias)

Matheus Uribe (7 partidos en Eliminatorias)

Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia - Getty Images / DeFodi Images Ampliar

Colombianos con tres Mundiales jugados

A lo largo de la historia, pocos jugadores colombianos han logrado disputar tres mundiales de fútbol, ellos son Carlos ‘El Pibe’ Valderrama (1990, 1994, 1998), Freddy Rincón (1990, 1994, 1998) y Faryd Mondragón (1994, 1998, 2014).

Ahora bien, con la reciente clasificación de Colombia a la Copa del 2026, a este listado se podrían unir James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias y, de ser el caso, Juan Guillermo Cuadrado.