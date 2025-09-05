Selección Colombia: futbolistas que jugaron en Rusia 2018 y repetirían en el Mundial 2026
Será la séptima participación del cuadro nacional en un campeonato del mundo.
¡Colombia disputará nuevamente una Copa del Mundo! El cuadro nacional se clasificó en la jornada 17 de las Eliminatorias, luego de golear 3-0 a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla. James Rodríguez abrió la cuenta en la capital del Atlántico, Jhon Córdoba amplió y Juan Fernando Quintero selló el inolvidable triunfo.
Se trata de la séptima participación de la Tricolor en un mundial de fútbol, luego de haberlo hecho en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.
Futbolistas que jugaron en Rusia 2018 y repetirían en el Mundial 2026
De cara del Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, varios futbolistas repetirían convocatoria respecto a lo visto en Rusia 2018. Ellos son:
- David Ospina
- Camilo Vargas
- Santiago Arias
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Dávinson Sánchez
- James Rodríguez
- Juan Fernando Quintero
- Jefferson Lerma
Asimismo, aparecen otros jugadores que no han sido citados por Lorenzo recientemente, pero hacen parte del proceso:
- Juan Guillermo Cuadrado (un partido en Eliminatorias)
- Miguel Ángel Borja
- Wilmar Barrios (3 partidos en Eliminatorias)
- Matheus Uribe (7 partidos en Eliminatorias)
Colombianos con tres Mundiales jugados
A lo largo de la historia, pocos jugadores colombianos han logrado disputar tres mundiales de fútbol, ellos son Carlos ‘El Pibe’ Valderrama (1990, 1994, 1998), Freddy Rincón (1990, 1994, 1998) y Faryd Mondragón (1994, 1998, 2014).
Ahora bien, con la reciente clasificación de Colombia a la Copa del 2026, a este listado se podrían unir James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias y, de ser el caso, Juan Guillermo Cuadrado.