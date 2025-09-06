Caen en Santander dos integrantes de “Los de Armando Ávila”, con nexos con disidencias de las Farc

Bucaramanga

El operativo se desarrolló en Puerto Wilches, Cimitarra y Barrancabermeja, donde autoridades realizaron las capturas, incautaciones de droga y armas.

Según el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, el resultado del operativo es un golpe contundente en la lucha contra el narcotráfico y las rentas ilegales.

En Puerto Wilches la policía y la Fiscalía capturaron a dos integrantes del grupo delincuencial “Los de Armando Ávila”, identificados como alias “Rubén” y “Villa”.

En un operativo donde se incautaron más de 1.300 dosis de marihuana y cocaína.

Estas personas, según las autoridades, tenían nexos con el Frente 24 de las disidencias de las Farc y mantenían confrontaciones con el Clan del Golfo.

En Cimitarra decomisaron 140 kilos de marihuana que eran transportados en un tractocamión bajo la modalidad de encomienda.

En Barrancabermeja se registraron dos procedimientos.

La aprehensión de un adolescente de 14 años que intentaba ingresar más de 3.000 gramos de droga y un celular a un centro de detención; así como la captura de un hombre de 63 años con un arma de fuego ilegal.

Ambos casos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

“El trabajo articulado entre la policía, la Fiscalía y nuestra gobernación está debilitando las estructuras ilegales que afectan la seguridad y la convivencia. Estos golpes demuestran avances significativos en la protección de nuestras comunidades”, afirmó el secretario del Interior.

Quien reiteró la invitación a la ciudadanía a denunciar a través de las líneas 123, Gaula 165 y canales de la policía y el Ejército.