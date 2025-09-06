Protesta de funcionarios de salud en Santander por retraso en salarios: MinSalud garantizó los pagos

Bucaramanga

En Santander 129 funcionarios de la Secretaría de Salud protestaron frente a la gobernación exigiendo el pago de sus salarios atrasados.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus explicó que los recursos sí están asegurados, pero un cambio en la normatividad del Ministerio de Salud bloqueó temporalmente los giros.

Los funcionario alegaron que los retrasos son de varias semanas atrás. La situación afecta su estabilidad económica y exigieron soluciones inmediatas.

Ante la protesta el gobernador explicó que el inconveniente surgió por una resolución expedida el pasado 30 de julio por el viceministro de Salud, en la que se prohibía utilizar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para el pago de estos sueldos.

El mandatario aclaró que “los dineros sí están presupuestados desde octubre del año pasado por la Asamblea Departamental” y que la situación corresponde a un problema jurídico, no a falta de recursos.

Díaz Mateus indicó que, tras comunicarse directamente con el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, se logró la autorización para que los salarios sean cubiertos nuevamente con los recursos del SGP.

Anunció una transición gradual para que en adelante la gobernación asuma con sus propios fondos este compromiso laboral.

“Quiero agradecer al ministro por su diligencia y reiterar a los trabajadores que los pagos se harán en cuanto llegue el concepto oficial. La plata está ahí y está garantizada para todo el año”, puntualizó el gobernador, al tiempo que hizo un llamado a la calma en medio de la coyuntura.