Un comerciante de oro y su hija fueron rescatados tras ser secuestrados en Bucaramanga

El Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, rescató a un comerciante de oro y a su hija de seis años que habían sido secuestrados en Bucaramanga y trasladados hasta zona rural del municipio de Floridablanca, Santander.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron interceptadas en la calle 45 del barrio Campo Hermoso. Durante el trayecto , los delincuentes liberaron a la esposa del comerciante, a quien le exigieron joyas y oro avaluados en 500 millones de pesos, mientras mantenían retenidos al hombre y a la menor.

En el operativo fue capturado un presunto integrante de un grupo de delincuencia común organizado, señalado de participar en el secuestro.

Según el reporte oficial, los responsables se identificaban como integrantes de las extintas FARC para presionar la exigencia económica.

El capturado, con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentará ante un juez de control de garantías.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar casos de secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165, en el marco de la campaña “Yo no pago, yo denuncio”.