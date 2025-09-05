MinDefensa confirmó la incautación de más de 3 millones de dólares falsos en Bucaramanga

Bucaramanga

Un operativo de alto impacto liderado por la policía nacional, en colaboración del Servicio Secreto de Estados Unidos, se logró la incautación de más de 3,7 millones de dólares falsificados; además de la captura de un presunto miembro de una organización criminal transnacional que operaba desde Bucaramanga.

Únase al canal de WhatsApp de Caracol Radio

La investigación que duró varios meses, permitió identificar y desmantelar parte de una red dedicada a la fabricación y tráfico de moneda estadounidense falsa.

Según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el individuo capturado utilizaba una empresa fachada denominada “Dinocash” para legitimar su actividad ilícita y proyectar su operación hacia países de Centroamérica.

Le sugerimos: Joven de 18 años fue asesinado a tiros en el barrio Los Canelos de Bucaramanga

“Durante la investigación se incautaron más de 3,7 millones de dólares falsos en 12 eventos distintos. Estos billetes iban a ser enviados hacia Panamá, Costa Rica y República Dominicana usando empresas de mensajería privada”, aseguró el ministro a través de su cuenta de X.

𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍

𝐄𝐄. 𝐔𝐔. 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐈𝐓𝐈Ó 𝐈𝐍𝐂𝐀𝐔𝐓𝐀𝐑 𝐌Á𝐒 𝐃𝐄 𝟑,𝟕 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐃Ó𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 𝐅𝐀𝐋𝐒𝐎𝐒



En Bucaramanga, nuestra @PoliciaColombia en coordinación con el Servicio Secreto de EE. UU. capturó a un integrante de una… pic.twitter.com/YtPRDHIvUD — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 5, 2025

El cargamento de dinero falso pretendía infiltrarse en los sistemas económicos de la región, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y la seguridad de países aliados.

El funcionario destacó que este tipo de operaciones reafirman a Colombia como un socio estratégico en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Más noticias: Ecopetrol busca estudiantes para prácticas en 2026: fecha de inscripción y pasos para postularse

Aseguró que el país seguirá actuando con “disciplina, cooperación internacional y toda la capacidad de la Fuerza Pública” para proteger la seguridad nacional y regional.

Las autoridades no descartan nuevas capturas en el marco de esta investigación, que sigue abierta.