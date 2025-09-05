MinDefensa confirmó la incautación de más de 3 millones de dólares falsos en Bucaramanga
Capturaron a un integrante de una red internacional de falsificación de dólares, vinculado a la empresa fachada “Dinocash”.
Bucaramanga
Un operativo de alto impacto liderado por la policía nacional, en colaboración del Servicio Secreto de Estados Unidos, se logró la incautación de más de 3,7 millones de dólares falsificados; además de la captura de un presunto miembro de una organización criminal transnacional que operaba desde Bucaramanga.
Únase al canal de WhatsApp de Caracol Radio
La investigación que duró varios meses, permitió identificar y desmantelar parte de una red dedicada a la fabricación y tráfico de moneda estadounidense falsa.
Según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el individuo capturado utilizaba una empresa fachada denominada “Dinocash” para legitimar su actividad ilícita y proyectar su operación hacia países de Centroamérica.
Le sugerimos: Joven de 18 años fue asesinado a tiros en el barrio Los Canelos de Bucaramanga
“Durante la investigación se incautaron más de 3,7 millones de dólares falsos en 12 eventos distintos. Estos billetes iban a ser enviados hacia Panamá, Costa Rica y República Dominicana usando empresas de mensajería privada”, aseguró el ministro a través de su cuenta de X.
El cargamento de dinero falso pretendía infiltrarse en los sistemas económicos de la región, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y la seguridad de países aliados.
El funcionario destacó que este tipo de operaciones reafirman a Colombia como un socio estratégico en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Más noticias: Ecopetrol busca estudiantes para prácticas en 2026: fecha de inscripción y pasos para postularse
Aseguró que el país seguirá actuando con “disciplina, cooperación internacional y toda la capacidad de la Fuerza Pública” para proteger la seguridad nacional y regional.
Las autoridades no descartan nuevas capturas en el marco de esta investigación, que sigue abierta.