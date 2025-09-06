Violencia de género en Santander: mujer fue atacada por su expareja en un centro comercial

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un nuevo caso de violencia de género conmocionó a Floridablanca cuando una mujer identificada como Doralba Graciano Borja, de 40 años, fue agredida con arma blanca por su expareja en el quinto piso de un reconocido centro comercial del municipio.

El agresor Oriel Trujillo Martínez, de 44 años, la atacó de manera repentina sin mediar palabra.

La víctima había denunciado previamente agresiones y amenazas de muerte por parte del mismo hombre, según la policía metropolitana de Bucaramanga.

Tras el ataque la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Internacional de Colombia, donde ingresó con una herida en la parte baja del abdomen.

De acuerdo con el parte médico se encuentra estable y en espera de valoración por cirugía general.

Las autoridades activaron de inmediato la Patrulla Púrpura, estrategia enmarcada en la protección a la mujer, la familia y el género; con rutas de atención y canales de denuncia, incluida la línea 155 para mujeres víctimas de violencias.

Por su parte el Centro Comercial emitió un comunicado rechazando lo ocurrido y asegurando que su equipo de seguridad reaccionó de forma inmediata, priorizando la atención de la víctima y su traslado oportuno a un centro médico.

La administración recalcó que la seguridad y bienestar de los visitantes es su prioridad y que se encuentran colaborando con las autoridades en el desarrollo de la investigación.

“No se diligencias los formatos correspondientes, toda vez que la víctima se encuentra indispuesta”, confirmó la policía. El agresor no fue capturado.

El caso está en proceso judicial y reiteraron el llamado a denunciar cualquier tipo de agresión o amenaza, recordando que la violencia de género constituye un delito.

Conforme a datos suministrados por la policía en lo que va del año en el área metropolitana de Bucaramangan han ocurrido 5 feminicidios.

¿Qué dice la alcaldía de Floridablanca?

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social de Floridablanca, Viviana Peinado Ferreira, rechazó el ataque con arma blanca ocurrido en el centro comercial.

La funcionaria señaló que “la administración municipal desarrolla campañas permanentes de prevención de violencia intrafamiliar y de género en colegios, zonas urbanas y rurales”.

Recordó que este año ya se registran dos feminicidios en Floridablaca, lo que ha encendido las alarmas y ha llevado a reforzar las estrategias de sensibilización.