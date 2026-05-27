Condenan a 37 años de prisión a un hombre que provocó un incendio en El Líbano

Un juez de conocimiento dictó sentencia condenatoria de 37 años de prisión en contra de Tilson Cantillo Morales, tras hallarlo penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado e incendio.

Las pruebas técnicas y testimoniales aportadas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron demostrar la autoría del procesado en la tragedia que cobró la vida de su hijastra de 13 años en Cartagena.

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La investigación penal acreditó que los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2022 en una vivienda del barrio El Líbano, lugar al que el hoy condenado llegó en estado de embriaguez buscando a su expareja sentimental. Al ser informado por la menor de edad de que su madre no se encontraba en el inmueble, el hombre esperó a que la adolescente ingresara a una habitación a descansar para rociar combustible, prenderle fuego a la estructura de la residencia y emprender la huida.

La conflagración causó heridas de extrema gravedad a la víctima, quien sufrió quemaduras en el 70 %de su cuerpo y falleció 12 días después en una clínica especializada de Barranquilla debido a las complicaciones de las lesiones. Además de la pena privativa de la libertad, la decisión judicial obliga al agresor al pago de una multa económica equivalente a 36 salarios mínimos legales mensuales vigentes y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 7 años.