Cartagena de Indias refuerza su promoción turística nacional con exitosa caravana de promoción

Con el firme objetivo de fortalecer su posicionamiento como el destino vacacional y corporativo por excelencia de los colombianos, Cartagena de Indias culminó con éxito su participación en la caravana nacional liderada por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (ASOTELCA), en alianza estratégica con Corpoturismo.

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Esta gira promocional, que recorrió las ciudades de Cali, Bogotá, Bucaramanga y Medellín, se consolidó como una plataforma clave para preparar la temporada de mitad de año, presentando la renovada oferta, experiencias y novedades de la heroica ante el canal profesional del turismo del país.

Un recorrido estratégico: ciudades impactadas y participación

La caravana nacional logró un alcance significativo, generando espacios de relacionamiento directo y capacitación con agencias de viajes y operadores mayoristas. La respuesta del sector en las regiones visitadas demostró el alto interés que sigue despertando el destino:

- Cali: 56 agentes de viajes participantes.

- Bogotá: 58 agentes de viajes participantes.

- Bucaramanga: 60 agentes de viajes participantes.

- Medellín: 52 agentes de viajes participantes.

En total, 226 agentes de viajes fueron capacitados, robusteciendo sus conocimientos sobre el portafolio turístico cartagenero y abriendo las puertas a nuevas alianzas comerciales.

Proyección económica e impacto comercial

Las jornadas de workshops no solo sirvieron para educar al sector, sino que se tradujeron en oportunidades tangibles para los empresarios participantes. Como resultado de estos espacios de negocio se identificaron:

475 oportunidades de negocio concretas.

Una proyección económica estimada de $918.000.000.

Una ventana estimada de materialización comercial de 6 meses.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destacó el valor de estas acciones conjuntas: “Esta caravana ratifica la importancia de la promoción turística proactiva para el fortalecimiento de nuestra economía local. Lograr capacitar a 226 agentes del sector y abrir 475 oportunidades de negocio, con una proyección económica de $918 millones de pesos a materializarse en los próximos seis meses, demuestra que Cartagena sigue siendo un motor turístico potente. Estas cifras son el reflejo de una estrategia unificada para dinamizar el empleo y la competitividad de la ciudad de cara a la temporada de mitad de año”.

Delegación empresarial: Compromiso con el alojamiento y la experiencia

La misión comercial contó con una delegación de empresarios del sector alojamiento y operadores de experiencias de Cartagena (junto a empresarios invitados de Santa Marta), quienes socializaron de primera mano sus ventajas competitivas ante los compradores nacionales.

Entre los participantes destacaron: Hotel Palmarito Beach, Hotel Dann Cartagena, Hotel Zalmedina, Hoteles GEH Suites, Hotel Isla Palma, Hotel Casa Franco, Hotel Cartagena Plaza, Hotel Toledo FL, Hotel Playa Club, Hotel La Gran Vía, Hotel Caribe, acompañados por los hoteles samarios *Hotel Rodadero Dorado* y *Hotel Santoriny*, así como la agencia *Exclusive Colombia*.

Sofía Lemaitre, directora ejecutiva de ASOTELCA Cartagena, resaltó la relevancia del enfoque hotelero en esta gira:“Para nuestro sector, esta caravana representó una oportunidad invaluable de conectar la infraestructura de alojamiento de la ciudad directamente con los grandes emisores nacionales. Logramos visibilizar una hotelería diversa, moderna y adaptada a las nuevas exigencias del mercado, demostrando que Cartagena y la región Caribe no solo ofrecen un lugar donde hospedarse, sino una experiencia de hospitalidad integral y de alta calidad que respalda cualquier producto turístico”.

Diversificación de la oferta: Segmentos estratégicos del destino

Durante las capacitaciones se hizo especial énfasis en la evolución de Cartagena hacia un destino netamente experiencial, mostrando una oferta diversificada que se mantiene activa durante todo el año y se adapta a diferentes perfiles de viajeros. Los segmentos turísticos priorizados fueron:

* Turismo cultural y gastronómico.

* Turismo de romance y religioso.

* Turismo deportivo.

* Segmento MICE (Congresos, Incentivos, Convenciones y Exhibiciones).

* Turismo marinocostero.

“Cartagena Desde Siempre”: Posicionamiento de la marca ciudad

Uno de los hitos de la gira fue la presentación oficial ante el canal nacional de la nueva marca ciudad “Cartagena Desde Siempre”.

Los asistentes conocieron el concepto, la identidad visual y la narrativa de esta estrategia, la cual busca proyectar la esencia, la riqueza cultural y el orgullo de la heroica, consolidándola como una ciudad con identidad propia y propuestas auténticas que trascienden el turismo tradicional.

Balance y resultados estratégicos

La participación en este encuentro comercial arroja un balance altamente positivo para Cartagena de Indias, cumpliendo con objetivos clave para el desarrollo del sector:

1. Posicionamiento: Consolidación de la ciudad en mercados emisores nacionales estratégicos.

2. Capacitación: Actualización de las agencias de viajes sobre las novedades del destino.

3. Negocios: Generación de oportunidades comerciales reales para los empresarios locales.

4. Visibilización: Promoción de nuevos productos, segmentos prioritarios y experiencias turísticas.

5. Identidad: Impulso y reconocimiento de la nueva marca ciudad Cartagena Desde Siempre.

6. Alianzas: Fortalecimiento de las relaciones con el canal profesional para futuras acciones de comercialización.