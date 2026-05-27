Modelo de droguerías aliadas en Bolívar impulsa más de 7 mil empleos y proyecta expansión

Droxi presenta a Don Enrique en medio de su nueva fase de expansión nacional y continúa fortaleciendo su expansión en la Costa Caribe. Actualmente Bolívar, encabeza la región con 48 droguerías afiliadas y presencia en distintos municipios del departamento.

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La compañía proyecta cerrar 2026 con más de 3.300 droguerías independientes afiliadas en Colombia y alcanzar las 6.000 en los próximos cinco años, consolidando un modelo que busca fortalecer el comercio local y ampliar el acceso cercano a productos y servicios de salud en barrios y municipios intermedios.

El crecimiento de Droxi en Bolívar responde al papel clave que cumplen las droguerías de barrio dentro de las comunidades, especialmente en territorios donde estos establecimientos se convierten en uno de los principales puntos de acceso cercano a productos de salud, bienestar y atención cotidiana para miles de familias.

“La droguería de barrio sigue siendo fundamental para muchas comunidades porque además de generar empleo y dinamizar la economía local, también cumple una función social importante. En departamentos como Boyacá vemos pequeños empresarios comprometidos con sus comunidades y con sacar adelante sus negocios”, expresó Enrique Acuña.

Actualmente, la operación de la compañía está asociada a más de 7.000 empleos directos e indirectos en el país. Además, alrededor del 60% de las droguerías afiliadas son lideradas por mujeres, reflejando el impacto del modelo en la generación de oportunidades económicas y el fortalecimiento de emprendimientos familiares.

Según la compañía, las droguerías afiliadas pueden registrar incrementos cercanos al 20% en sus ventas gracias al acompañamiento en gestión comercial, inventarios, facturación electrónica, formación y apoyo operativo.

Droxi también señaló que continuará fortaleciendo su presencia en ciudades intermedias y municipios donde el comercio independiente cumple un papel determinante para la economía regional y el acceso cercano a servicios esenciales.

“Don Enrique”, la nueva apuesta para conectar con las comunidades

Como parte de esta nueva etapa de crecimiento, la compañía presentó a “Don Enrique”, un personaje inspirado en su fundador, que acompañará la comunicación de la red con el objetivo de conectar con las comunidades y reforzar valores como la cercanía, la solidaridad y la construcción colectiva.

El personaje busca representar a miles de pequeños empresarios colombianos que ven en la droguería una oportunidad de progreso para sus familias y comunidades.