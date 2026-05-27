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27 may 2026 Actualizado 18:03

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Procuraduría se pronunció sobre brote de tuberculosis en cárcel de Cartagena: ¿Qué dijo?

El Ministerio Público pidió aclarar el número real de casos activos

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Andrés Vizcaíno Villa

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Ante las alarmas por un brote de tuberculosis en la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, la Procuraduría General de la Nación inició acciones preventivas para verificar la magnitud de esta situación.

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El objetivo es establecer el número real de casos confirmados y sospechosos de tuberculosis, las pruebas médicas practicadas, los protocolos implementados y la disponibilidad de medicamentos e insumos necesarios para atender la situación sanitaria.

Alerta por brote de tuberculosis en la cárcel San Sebastián de Ternera

Asimismo, funcionarios de la Procuraduría Regional de Bolívar buscan verificar las condiciones de atención médica, diagnóstico, aislamiento y los planes adoptados para enfrentar brotes de propagación y garantizar derechos a la salud tanto de internos como del personal penitenciario.

En este sentido, el ente de control requirió información al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a las autoridades de salud de Cartagena y Bolívar, y a la dirección del establecimiento penitenciario.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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