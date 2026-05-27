Cárcel para delincuente que amordazó a vigilante de un plantel educativo para robar en Turbana

Los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Keiner Guerrero Quintana.

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Los hechos investigados ocurrieron el pasado 3 de abril en las instalaciones de un colegio en construcción ubicado en el municipio de Turbana (Bolívar) a donde el procesado llegó en compañía de otras personas para, al parecer, intimidar al vigilante con armas cortopunzantes y de fuego, amordazarlo y retenerlo.

Los supuestos delincuentes hurtaron un arma de fuego, elementos de soldaduras y otros enseres del complejo educativo.

Pruebas testimoniales, reconocimientos fotográficos y cámaras de vídeo, entre otros, permitieron individualizar a Guerrero Quintana como uno de los presuntos partícipes de la acción delincuencial.

Guerrero Quintana fue capturado en cumplimiento de una orden judicial el 23 de mayo último en el corregimiento de Pasacaballo, jurisdicción de Cartagena (Bolívar).

Por estos hechos la Fiscalía imputó al procesado los delitos de secuestro, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no aceptó.