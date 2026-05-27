Inician capacitaciones en destrezas comunicativas para los bibliotecarios de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) inició un proceso de formación dirigido a bibliotecarios de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura de Cartagena, enfocado en el fortalecimiento de habilidades comunicativas y habilidades blandas.

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Esta estrategia busca fortalecer las capacidades del talento humano que lidera los espacios bibliotecarios y culturales del Distrito, brindando herramientas para mejorar la comunicación, el trabajo colaborativo, la resolución de conflictos y la creación de contenidos culturales y pedagógicos para las comunidades.

El plan de formación contempla temáticas como redacción, fotografía básica, grabación y edición de videos, diseño básico, comunicación oral y expresión, producción de podcast, estrategias de contenido para redes sociales, y escritura creativa; y habilidades blandas: comunicación asertiva, trabajo en equipo, inteligencia emocional y resolución de conflictos.

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, expresó: “Fortalecer las capacidades de los bibliotecarios significa también fortalecer el servicio que reciben las comunidades y ampliar el impacto cultural y educativo en los barrios y corregimientos, por tal motivo, desarrollamos este tipo de iniciativas de formación”.

Este proceso de formación contará con articulación de otras secretarías del Distrito y organizaciones privadas, con el propósito de seguir ampliando oportunidades de aprendizaje y fortalecer el trabajo colaborativo alrededor de la cultura, la educación y la gestión bibliotecaria en Cartagena. De igual forma se aunarán esfuerzos para beneficiar en algunos encuentros a la Red de Bibliotecas Escolares del Distrito.

“Nuestras bibliotecas son espacios dinámicos donde se desarrollan procesos de lecto escritura, pero también procesos culturales y pedagógicos. Le apuntamos siempre a la formación y al fortalecimiento de las diferentes habilidades de quienes son los guardianes de estos valiosos escenarios culturales”, indicó Shyrley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.

Con estas acciones, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias continúa consolidándose como un escenario de formación, innovación y transformación social para las comunidades de Cartagena.