Precio del dólar en Venezuela, según el BCV HOY, 5 de septiembre

Venezuela es uno de los países que cuenta con una de las reservas de petróleo más importantes en el mundo, junto a otros territorios pertenecientes al Medio Oriente.

En Latinoamérica, Venezuela es el que más petróleo tiene, seguido de Brasil, Ecuador, México, Argentina, y finalmente, Colombia. Esto, según Bloomberg, una plataforma económica que se encarga de realizar estudios y marcar indicadores frente al dólar, mercados y entre otros.

En un ranking que organizó esta plataforma, se presentaron los siguientes resultados en cuanto a las cantidades de petróleo que poseen estos países:

Venezuela: 19,31%

19,31% Arabia Saudí: 17,03%

17,03% Irán: 13,29%

13,29% Irak: 9,24%

9,24% Emirato Árabes Unidos: 7,2%

7,2% Kuwait: 6,47%

6,47% Rusia: 5,1%

5,1% Libia: 3,08%

3,08% Estados Unidos: 3,04%

3,04% Nigeria: 2,39%

Por otro lado, para Venezuela, en la actualidad, no es posible exportar o vender su petróleo por las sanciones impuestas por EE. UU., ahora bien, la cotización de varias monedas dentro del país es alta, pues el bolívar hoy, tiene una depreciación enorme. Debido a ello, muchos ciudadanos venezolanos prefieren comprar en dólares.

Precio del dólar para este 5 de septiembre según el BCV

El precio del dólar en Venezuela no para de subir, esto según el Banco Central de Venezuela, el cual se encarga de presentar el valor oficial y la compra y venta que este tiene en diferentes bancos de allí. Para este 5 de septiembre, el precio oficial del dólar fue de 152,82160000 bolívares.

Precios en casas de cambio en Venezuela

Banco Central de Venezuela, presentó las tasas informativas del Sistema Bancario, teniendo en cuenta las fechas más recientes, así está la compra y venta en este país:

BBVA Provincial – Compra: 152,5215 | Venta: 153,2792

– Compra: 152,5215 | Venta: 153,2792 Banco Mercantil – Compra: 152,5315 | Venta: 152,8701

– Compra: 152,5315 | Venta: 152,8701 Banco Nacional de Crédito (BNC) – Compra: 152,5471 | Venta: 154,4192

– Compra: 152,5471 | Venta: 154,4192 Banesco – Compra: 150,8803 | Venta: 151,2623

– Compra: 150,8803 | Venta: 151,2623 Bancamiga – Compra: 152,0719 | Venta: 154,2779

– Compra: 152,0719 | Venta: 154,2779 Otras Instituciones – Compra: 152,9048 | Venta: 153,1220

Se debe tener en cuenta que estos valores no se actualizan diariamente, pues los precios mostrados en este listado, datan del día de ayer, 4 de septiembre. La página de la BCV, no se actualiza desde julio del 2025, inclusive, uno de sus informes sobre el producto interno bruto (PIB) y el crecimiento económico del país, es de hace meses.

Precio del dólar HOY, 5 de septiembre en Colombia

El TRM del Banco de la República mostró el precio oficial del dólar HOY, 5 de septiembre, es de $3,991 pesos. Esto representó una disminución de $1 peso dentro del mercado. Ha bajado considerablemente, ya que en agosto, estuvo por encima de los $4,000 pesos colombianos. Si quiere saber más sobre el dólar en Colombia y otros detalles, consulte la información aquí.

