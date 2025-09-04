10AM10AM

“Nunca le he escuchado decir a Donald Trump que quiere el petróleo de Venezuela”: Pedro Burelli

El empresario y analista político, Pedro Mario Burelli, estuvo en 10AM para hablar de los intereses de Estados Unidos en el territorio venezolano.

10:36

Donald Trump, Nicolás Maduro (Colprensa); Bandera de Estados Unidos y de Venezuela, petroleo (Getty Images); Pedro Mario Burelli (Cortesía).

Cristian Almanza

El presidente, Donald Trump, confirmó que tropas estadounidenses atacaron una embarcación venezolana, donde murieron 11 presuntos miembros del Tren de Aragua.

Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro respondió acusando a Washington de querer apoderarse del petróleo y el gas de Venezuela, mientras su Gobierno cuestionó la veracidad de un video del ataque que Trump difundió.

Adicionalmente, Cuba y Nicaragua rechazaron el despliegue naval estadounidense, y República Dominicana declaró al ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista, medida respaldada por Perú.

Por más de que Maduro había prometido una “lucha armada” ante una agresión, Caracas busca reducir la tensión en medio de crecientes advertencias de intervención militar.

En un contexto de tensión política que se registra entre Estados Unidos y Venezuela, el empresario y analista político, Pedro Mario Burelli, pasó por los micrófonos de 10AM para hablar de la problemática entre estas dos naciones.

