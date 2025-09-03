¡Sigue subiendo! Precio oficial del dólar en Venezuela HOY, 3 de septiembre

¡Sigue subiendo! Dólar HOY 9 de julio en Venezuela: así abrió en bolívares, según BCV. Imagen de fondo de Canva

Venezuela tuvo una época dorada en los 90, cuando el petróleo era su principal fuente de ingreso. Su economía era una de las más estables y prosperas del mundo, tanto así que, se llegó a pensar que podría llegar a ser una potencia en Latinoamérica.

En un análisis que realizó el Economycs Observatory, explicó como se desplomó la economía venezolana en un 74% entre 2013 y 2023 bajo el mandato de Nicolás Maduro, siendo una de las caídas más terribles en la economía moderna actual.

Allí se destacó que, en parte, la caída de Venezuela se dio por una mala administración en políticas económicas internas, aunque también, las sanciones que se les impuso, no ha sido de ayuda.

Mala administración de políticas económicas internas

Economycs Observatory resaltó que la fuerte dependencia al petróleo y la falta de diversificación de suministros para exportar, llevó a que el gobierno sobreexplotará este recurso natural. Asimismo, dentro del gobierno de Hugo Chávez, ya presentaba problemas, pues se estaba gastando más de lo que ya se tenía, endeudando al país, ya que los gastos públicos eran altos.

Por otro lado, una de sus empresas petroleras más importantes, PSDVSA, paso a manos de aliados políticos que no la administraron como se debía, lo que también provocó que cayera con fuerza dentro de la industria del petróleo.

Si bien el colapso llegó y golpeo con fuerza la poca estabilidad económica que poseía Venezuela, hasta hoy, el país no ha logrado recuperarse, pues la inflación sigue aumentando y el precio del dólar también.

Precio del dólar en Venezuela HOY, 3 de septiembre

El dólar en Venezuela cuesta este 3 de septiembre 150,79520 VES, según el Banco Central de Venezuela. Lo que dificulta cada vez más la circulación del bolívar, pues los ciudadanos prefieren usar el dólar para pagar o intercambiar cosas. Este problema persiste, ya que en el mercado global la moneda local de Venezuela no tiene el valor que solía en los 90.

Precios en casas de cambio en Venezuela

Según reporta el Banco Central de Venezuela, las tasas informativas del Sistema Bancario, son las siguientes, teniendo en cuenta las fechas más recientes:

Banesco – Compra: 151,0677 | Venta: 149,2396

151,0677 149,2396 Banco Mercantil – Compra: 150,0465 | Venta: 151,0000

150,0465 151,0000 Banco Nacional de Crédito (BNC) – Compra: 149,0099 | Venta: 151,8154

149,0099 151,8154 Banco Plaza – Compra: 148,9096 | Venta: 151,3290

148,9096 151,3290 Bancamiga – Compra: 151,3153 | Venta: 153,6427

151,3153 153,6427 Otras Instituciones – Compra: 150,1138 | Venta: 151,2664

Precio del dólar HOY, 3 de septiembre en Colombia

Según mostró el TRM del Banco de la República , el precio del dólar HOY, 3 de septiembre, es de $4,016 pesos, representando una disminución en su valor de $2 pesos, pues ayer,2 de septiembre, se cotizó en $4,018 pesos.

