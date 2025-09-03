Exportaciones colombianas reportaron una reducción del 4.1%

Las exportaciones colombianas en julio ascendieron a los US$ 4.429 millones con una reducción del 4.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, confirmó el DANE.

Este resultado se debió principalmente a la disminución de 25,6% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias de la minería. En el periodo de análisis se vendieron en los mercados internacionales 13.9 millones de barriles de petróleo.

Por su parte, las exportaciones de manufacturas alcanzaron los US$ 1.053 millones con un repunte del 11.8% frente a julio del año anterior. Las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.249,6 millones y presentaron un crecimiento de 31,8%.

En el periodo enero - julio 2025, las exportaciones colombianas fueron US$28.82 millones y registraron un aumento de 0,6%, frente al mismo periodo de 2024.

En julio de 2025, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 31,7% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá, Brasil, India, Canadá, Países Bajos y Ecuador