¿Néstor Lorenzo dirigirá el Mundial 2026 con Selección Colombia? Decisión contundente de directivas

Néstor Lorenzo llegó para hacerse cargo de la Selección Colombia en julio de 2022, luego de una crisis de resultados que le impidió a la Tricolor ir a la Copa del Mundo 2022 de la mano de Reinaldo Rueda. Su debut se produjo en un amistoso ante Guatemala, el cual terminó con victoria 4-1.

Le puede interesar: ¡Colombia clasifica al Mundial! Así fue la goleada sobre Bolivia en las Eliminatorias sudamericanas

En total, el técnico de 59 años ha comandado al combinado nacional en 37 encuentros, en los que destaca en ese proceso el hecho de haber llegado a la final de la Copa América 2024 frente a Argentina, en la que el título estuvo muy cerca de conseguirse.

Directivas tomaron decisión sobre el técnico de Colombia en el Mundial

La tan ansiada clasificación se logró en la fecha 17 de las Eliminatorias, luego de que Colombia superara a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla con un resultado de 3-0. Los autores de los goles fueron James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juanfer Quintero.

Lea también: Sorteo del Mundial FIFA 2026 ya tiene fecha oficial: Día y hora para definir grupos, según CONMEBOL

De esta manera, Colombia participará en su séptimo Mundial, luego de Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. Por lo tanto, se cumplió el objetivo por el cual contrataron al técnico Lorenzo, quien dejó en claro en sus primeras declaraciones esta intención como la primordial.

Sin embargo, con la crisis de resultados que tuvo la Tricolor en las presentes Eliminatorias, en las que se entró en un bache de seis partidos sin ganar, su continuidad estuvo en duda por parte de los aficionados, incluso si se lograba la clasificación a la Copa del Mundo. No obstante, las directivas siempre han tenido claro que será Lorenzo el que dirija a Colombia en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Selección Colombia: futbolistas que jugaron en Rusia 2018 y repetirían en el Mundial 2026

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, siempre que ha podido ha respaldado a Néstor Lorenzo. Recientemente, manifestó que logrando la clasificación, el técnico iba a ser el argentino, por lo que su cargo sigue sin estar en duda.

“Nosotros nunca hemos pensado en la posibilidad de un cambio de técnico, porque somos testigos, como les dije, del profesionalismo, del trabajo, de la dedicación de ellos, de haber encontrado algo que hace rato no teníamos, que es la interacción de ellos hacia las categorías menores, la sub-15, la sub-17, la sub-20, que es algo que nos complementa. Eso era algo que nosotros pretendíamos con su contratación. No hay ninguna duda que, logrando la clasificación, el técnico que irá al Mundial será el profesor Néstor Lorenzo”, fueron sus palabras.

Precios de boletas para ir al Mundial 2026: costo en pesos colombianos y fecha de venta exclusiva

Así las cosas, Lorenzo regresa con la Selección Colombia al Mundial, pues ya estuvo junto a José Pekerman como asistente en los Mundiales de 2014 y 2018. Esta vez será en propiedad y con la ilusión de hacer un papel que mejores lo hecho justamente en el 2014, donde se alcanzaron los cuartos de final.