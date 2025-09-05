Luis Díaz ilusiona al país de cara al Mundial 2026 ¿Se mejorará lo hecho en 2014?
El colombiano de 28 años jugará su primera Copa Mundial.
La Selección Colombia logró conseguir su boleto directo al Mundial 2026 luego de vencer en la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas a Bolivia (3-0), gracias a los goles de James Rodríguez (31), Jhon Córdoba (74´) y Juan Fernando Quintero (83).
Para algunos jugadores, como James Rodríguez, Santiago Arias y Camilo Vargas, esta será su tercera Copa del Mundo; mientras que para otros, como Luis Díaz, Jhon Córdoba y Richard Ríos, será la primera vez en el máximo escenario del fútbol.
Posterior al partido, el capitán, James Rodríguez, expresó fu felicidad:“Gracias, es un orgullo grande, es un mundial más, si Dios quiere vamos a llegar bien y bueno, yo creo que este pueblo se merece esto”.
Declaraciones de Luis Díaz luego de clasificar al mundial
Para el guajiro, el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá será su primera participación en una Copa del Mundo, considerado uno de los mayores logros de su carrera vistiendo la camiseta amarilla y representando a la Selección Colombia. Tras la victoria ante Bolivia, expresó unas emotivas palabras.
“Muy conmovido por todo, es mi primer Mundial, bueno primero era clasificar, ahora toca prepararnos para jugarlo y sé que viene lo mejor, lo merecíamos, porque los anteriores lo habíamos sufrido un poco, la gente, nosotros, cuerpo técnico, todos lo que hacen parte de la Selección se lo merecen. Estoy muy feliz, solamente por eso, estoy muy feliz, agradecido con Dios por la oportunidad“, indicó Lucho.
Con una mezcla de emoción y gratitud, el delantero guajiro no ocultó su felicidad tras alcanzar el sueño de disputar su primer Mundial con la Selección Colombia.
“La verdad cuando uno sueña en grande la verdad nunca piensa que se le van a dar las cosas así de esta manera o que va a llegar tan lejos, pero si te preparas, te mentalizas si tienes fe en Dios todo es posible, yo solamente quiero tratar de motivar a los jóvenes chicos que la verdad tienen sueños por cumplir, que no desmayen, que siempre luchen por ellos, estoy muy agradecido con Dios, muy contento, hoy estamos acá y sé que vamos a ser un gran papel en el mundial”, reveló el guajiro.
“Así es, ahora quiero disfrutarlo, disfrutar el momento, porque estos momentos no se ven todos los días, hemos clasificado a un mundial, he clasificado a un mundial, quiero agradecer a mi familia que está ahí siempre apoyándome, a todos, sé que lo voy a disfrutar muchísimo”, finalizó diciendo el delantero.