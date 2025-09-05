Colombia se enfrenta a Venezuela: Día y horarios de último partido clave para llegar al Mundial 2026

La Selección Colombia logró la clasificación al Mundial 2026 luego de imponerse 3-0 ante Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla. James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero marcaron las anotaciones que le dieron la alegría al país y regresar a la Copa del Mundo, luego de la ausencia en 2022.

Ahora, la ilusión pasa por realizar una buena preparación para mejorar lo hecho en Brasil 2014, que es, hasta el momento, la mejor presentación de la Tricolor en la historia del país. El mismo Néstor Lorenzo, técnico de la selección, aseguró que ese será ahora el objetivo, por lo que las semifinales se plantearán como la meta en 2026.

“Soy uno más. Estoy al servicio de los muchachos, de la Selección, del país. No me siento ni más, ni me siento menos que cuando estábamos con José (Pékerman). Me da mucha satisfacción, es otro Mundial en mi carrera. Dios quiera que hagamos el mejor Mundial de la historia”, declaró Lorenzo.

Colombia cierra con Venezuela la Eliminatoria al Mundial

En la Eliminatoria, el saldo de la Tricolor es de 6 victorias, 7 empates y 4 derrotas, para un acumulado de 25 puntos, además de siete goles a favor de diferencia. A la Tricolor le restará un partido para poder concluir las clasificatorias, que será justamente con el rival con el que comenzó este camino a la Copa del Mundo 2026.

Venezuela será el último rival de Colombia, en un partido que no es para nada intrascendente. La Vinotinto necesita sumar para mantenerse en el séptimo lugar, el cual otorga el paso al repechaje, por lo que quedarían muy cerca de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Por su parte, para Colombia será clave un triunfo, ya que esto le permitirá sumar puntos en el ranking FIFA y así contar con algunas opciones de optar por ser cabeza de serie en el Mundial. Serán 12 equipos líderes de zona en la Copa del Mundo, de los cuales se prevé que Estados Unidos, México y Canadá integren uno cada uno, dejando los restantes para los 9 mejores del escalafón.

Selección Colombia: futbolistas que jugaron en Rusia 2018 y repetirían en el Mundial 2026

Fecha, hora y cómo seguir Venezuela vs. Colombia

La Selección Colombia viajará el día lunes 8 de septiembre con destino a Maturín, la séptima ciudad más poblada de Venezuela. El martes 9 de septiembre, en el Estadio Monumental, sobre las 6:30 p.m (hora Colombia) y 7:30 p.m. (hora de Venezuela) rodará el balón para el último juego.

