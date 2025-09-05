Néstor Lorenzo va por “el mejor Mundial en la historia” de Colombia: esto dijo tras vencer a Bolivia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

¡Néstor Lorenzo logró el objetivo! Tras haberle dado al país una nueva final internacional con la Selección Colombia en la Copa América del año pasado, ahora el entrenador argentino lideró la clasificación al Mundial del 2026, luego del fracaso protagonizado por Queiroz y Rueda en las clasificatorias a Qatar.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia

Lorenzo sueña con “el mejor Mundial en la historia” para Colombia

La Selección Colombia aseguró su cupo en la Copa del Mundo del próximo año, tras golear 3-0 a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla. James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero se encargaron de poner a delirar al público nacional

Una vez concluido el partido, Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación. El argentino se mostró sumamente complacido por devolverle la ilusión al país, más allá de que se haya demorado más de lo esperado, y comentó que desea cumplir “con el mejor Mundial de la historia” para un seleccionado colombiano.

“Soy uno más. Estoy al servicio de los muchachos, de la Selección, del país. No me siento ni más, ni me siento menos que cuando estábamos con José (Pékerman). Me da mucha satisfacción, es otro Mundial en mi carrera. Dios quiera que hagamos el mejor Mundial de la historia”, declaró tajantemente.

Más declaraciones de Lorenzo

Se estaba complicando la clasificación al Mundial: “Se nos postergó por bastante tiempo. Esas esperas son largas y duras porque a uno lo colma la ansiedad, las ganas de devolverle a la gente el cariño que nos da. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, iba a ser difícil de abrir”.

El proceso fue dando poco a poco los frutos: “Destaco el proceso desde que llegamos, un equipo nuevo. Esta clasificación la tendríamos que haber logrado hace dos o tres fechas”.

Trabajo mental en la previa de la doble jornada: “Estoy tranquilo. Estaba con la certeza que se iba a dar. Habíamos trabajado la parte mental, había energía en el plantel. A veces la ansiedad juega una mala pasada. Gracias a Dios lo pudimos resolver. Tengo un grupo de jugadores que están convencidos de lo que estamos haciendo, está en este proyecto”.

El principal objetivo es mejorar: “Esto nos da esperanza para prepararnos para hacer un gran Mundial. Con tiempo iremos mejorando los aspectos que necesitamos para llegar al Mundial de la mejor manera”.