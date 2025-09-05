“Hay 7 alcaldes de Risaralda amenazados”: presidente de la Asamblea, Pablo Giordanelli

Pereira

El presidente de la Asamblea de Risaralda, Pablo Giordanelli, lanzó una fuerte alerta sobre la crítica situación de inseguridad que afronta la región ante la amenaza de grupos criminales, denunció que el 50 % de los alcaldes de Risaralda, estarían actualmente amenazados y desempeñando sus funciones bajo presión de organizaciones ilegales como el Clan del Golfo.

Según el diputado, el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso a los reiterados llamados de los mandatarios locales, que enfrentan un panorama de inseguridad que compromete no solo su gestión, sino la estabilidad institucional de varios municipios.

“Vemos como un alcalde, de Quinchía, hace un par de meses viene denunciando y pidiendo a gritos acompañamiento de las autoridades y apoyo porque ya tiene confirmado presencia del clan del golfo en este municipio de nuestro departamento. Siempre se habló de que aquí no habían alcaldes amenazados. Hay 7 alcaldes de 14 de este departamento amenazados. Algo tiene que estar pasando. Es que no es normal que en un departamento de 14 municipios se tengan amenazados la mitad. No estamos hablando de Boyacá, que tiene 90 y pico municipios.Estamos hablando de Risaralda, que tiene 14“, agregó Giordanelli.

La problemática también golpea directamente a la Asamblea de Risaralda, donde al menos cuatro diputados habrían denunciado amenazas contra sus vidas e intimidaciones al visitar algunos municipios donde residen sus familias y tienen negocios agrícolas.

“Tengo diputados amenazados que no pueden ejercer libremente su trabajo. A uno, que vivía en provincia y jugaba fútbol con amigos, le tocó irse. Su familia sigue allá. ¿Dónde está el acompañamiento de las autoridades? Llevo años pidiendo que revisen esto, desde que era concejal en Pereira. A mí me hicieron un atentado en el cerro Canceles, y no quedó nada, nada investigado. Todo por las denuncias que hago", comentó el presidente de la Asamblea de Risaralda.

La situación se presenta en un contexto de creciente presencia de estructuras delincuenciales como el Clan del Golfo y el ELN en el occidente de Risaralda, lo que agudiza la preocupación por la seguridad de los líderes políticos y de la ciudadanía que reside en municipios de Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría, Quinchía, Guática, entre otros.

