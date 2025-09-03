Congresista de Risaralda, Carolina Giraldo, rechaza iniciativa privada de IP Conexión Centro

Pereira

Y lo hizo la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, quien manifestó su preocupación frente a la propuesta de infraestructura vial conocida como IP Conexión Centro, posterior a la concesión Autopistas del Café, al considerar que no responde a las verdaderas necesidades ciudadanas y de integración regional del Eje Cafetero.

En una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, la congresista señaló que esta iniciativa, que tendría implicaciones durante los próximos 30 años, no garantiza la reducción del número de peajes ni mejora el flujo vehicular en el principal cuello de botella de la región, el paso entre Pereira y Dosquebradas.

La representante también se apartó del pronunciamiento realizado por gran parte de la institucionalidad pública y privada de Risaralda, que enviaron una carta al ministra respaldando las Alianzas Público Privadas e hizo referencia específica a que ese documento lo que busca es dar un espaldarazo a la propuesta de IP Conexión Centro como única alternativa de desarrollo vial para la región.

“Envié una carta a la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, sobre mi posición frente a la IP Conexión Centro. En esa carta me aparto de otra que ha firmado parte de la institucionalidad, porque creo que es importante reencauzar el debate. Esa es mi invitación a la institucionalidad y a la ciudadanía de Risaralda. No se trata solo de definir si lo público o lo privado es mejor, sino de resolver necesidades apremiantes de la ciudadanía de Risaralda, y esas necesidades deben aparecer en cualquier propuesta sobre el futuro de las autopistas del eje cafetero”, comentó Giraldo.

La congresista enfatizó que cualquier propuesta vial debe priorizar la construcción de una segunda conexión Pereira - Dosquebradas, y reiteró que lo fundamental no es el tipo de financiación, sino garantizar que las obras respondan a las cargas económicas y sociales de los ciudadanos del Eje Cafetero.

“Las necesidades del eje cafetero son una segunda conexión Pereira - Dosquebradas y eliminar peajes, que son demasiados y muy caros. La IP privada actual no incluye esto y propone una obra nacional entre Calarcá y La Paila, que no beneficia a Risaralda. Por eso, retomemos el debate sobre las verdaderas necesidades del departamento”, agergó Carolina.

Finalmente, aclaró que no se adhiere “de manera exclusiva a ningún tipo de modelo, sea público, privado o mixto”, sino que su defensa se centra en que las inversiones respondan a las verdaderas necesidades de los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío.

