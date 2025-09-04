Capturan a dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo, estarían operando al occidente de Risaralda

Pereira

Los capturados, conocidos con los alias de ‘Sierra’ y ‘Coste’, serían los principales líderes del componente criminal focalizado de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, con presencia en los municipios de Mistrató y Belén de Umbría. De acuerdo con las autoridades, ambos estarían implicados en el reclutamiento de jóvenes para engrosar las filas del grupo armado ilegal.

Alias ‘Sierra’ tenía orden judicial por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Según labores de inteligencia, también se desempeñaba como jefe de sicarios y coordinador de homicidios dentro de la organización.

Por su parte, alias ‘Coste’ fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y es señalado de ordenar y participar en homicidios selectivos en la región.

El operativo se llevó a cabo en la vereda Miraflores del municipio de Mistrató, al occidente de Risaralda, liderada por el Ejército y grupos especiales de la Policía Risaralda, como parte de las acciones de presión sostenida contra los grupos armados organizados que delinquen en esta zona del departamento. El teniente Coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 8 San Mateo.

“Recibimos información sobre microtráfico en Belén de Umbría y ubicamos a miembros del Clan del Golfo. Capturamos a alias Sierra, jefe de sicarios, y luego a alias El Costeño con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas. Ambos quedaron a disposición de la Policía Nacional”, agregó Palomino.

En medio de esta acción de la fuerza pública fueron incautadas un arma de fuego calibre 9 milímetros, un arma traumática, 17 cartuchos de 9 milímetros y 8 cartuchos traumáticos. Tanto el material como los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

