En Colombia ahora buscan a 132.877 personas desaparecidas debido al conflicto armado

Busqueda de personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 y con relación al conflicto armado colombiano. Foto EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Bogotá

En la octava actualización de desaparecidos que hizo la Unidad de Búsqueda correspondiente a la revisión de 21 bases de datos de entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad para las Víctimas, y al aumento significativo de solicitudes de búsqueda con 5.982 nuevos casos, la cifra pasó de 126.895 a 132.877 personas desaparecidas debido al conflicto armado.

Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda, destacó que el trabajo de la entidad en los territorios y el reconocimiento del mandato humanitario y extrajudicial han permitido tener este aumento significativo en el universo de personas dadas por desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016

“Esta cifra que le presentamos hoy al país es absolutamente importante porque muestra que tenemos certeza sobre a quiénes estamos buscando y refleja el trabajo riguroso y técnico de esta entidad para depurar, aún más, nuestros registros”.

En esta oportunidad, por primera vez, se hizo una depuración manual de cerca de 32.000 registros de las distintas bases de datos que alimentan la información sobre casos de desapariciones en el país, lo que posibilita el fortalecimiento de los 92 planes regionales de búsqueda que hay en Colombia.

Los tres departamentos con más desaparecidos

Antioquia, con 25.794 registros; Meta, con 8430; y Valle del Cauca, con 8219 casos, son los tres departamentos de Colombia con más personas reportadas como desaparecidas en el país.

De la cifra en construcción que hoy está en 132.877 personas desaparecidas, 108.096 son hombres y 17.618 son mujeres.

Hasta este momento, la Unidad de Búsqueda tiene registros de que 43.838 personas son buscadoras y tiene 33.630 solicitudes de búsqueda.