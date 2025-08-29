Cruz Roja Internacional alerta por más de 2 mil desaparecidos en Colombia después del Acuerdo de Paz

El jefe de la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Patrick Hamilton, habla durante la presentación del informe sobre la situación humanitaria en el país, este jueves, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

El Comité Internacional de la Cruz Roja llama al Estado colombiano a garantizar una alternativa humanitaria para las desapariciones posteriores al Acuerdo de Paz de 2016. Este organismo internacional con corte al 31 de julio de este año ha documentado 2.144 casos de desaparición ocurridos. La mayoría corresponde a civiles; entre ellos 201 menores de edad.

En 764 de los casos documentados por el este organismo internacional, las familias recibieron respuestas: 574 personas fueron encontradas con vida y pudieron reunirse con sus seres queridos, mientras que en 190 se confirmó su fallecimiento y los cuerpos fueron recuperados, identificados y entregados de manera digna.

Los 1.380 casos restantes siguen abiertos, por lo que esas familias aún desconocen la suerte o el paradero de sus seres queridos. Estas cifras corresponden únicamente a los hechos conocidos directamente por el Comité Internacional de la Cruz Roja y, por tanto, no muestran la dimensión completa de las desapariciones en esos años.

Para este organismo todas las familias de personas desaparecidas deben contar con una alternativa estatal de búsqueda de carácter humanitario, sin importar cuándo ocurrió la desaparición. Sin embargo, quienes enfrentan desapariciones posteriores al 1 de diciembre de 2016 carecen hoy de esa posibilidad, dado que el mandato de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas se limita a los casos ocurridos con anterioridad a esa fecha.

Ante esta situación este organismo internacional llama Estado colombiano a fortalecer y adecuar los mecanismos de búsqueda existentes, de modo que también puedan ofrecer una respuesta humanitaria para los casos posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo de Paz firmando en el año 2016 con las Farc. Este paso es esencial para garantizar el derecho de las familias a saber y para aliviar la profunda incertidumbre que enfrentan.

Otro desafío urgente es la identificación de quienes han fallecido. En Colombia existen miles de cuerpos de personas fallecidas en distintas situaciones de violencia que aún no han sido identificados, entre ellos también personas desaparecidas en el contexto de los conflictos armados.

Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja también hacen un llamado para que se fortalezca al Instituto de Medicina Legal, ya que sobre esta entidad recae toda la responsabilidad de identificar estos cuerpos.