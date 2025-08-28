ONG pide permitir a equipos forenses adelantar búsqueda de desaparecidos en frontera

Cúcuta

En el marco de las audiencias lideradas por la JEP con Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde en la ciudad de Cúcuta, las organizaciones sociales piden que se avance en la identificación de las víctimas de desaparición en la zona de frontera.

Desde el estado Táchira exigen mediación para que equipos forenses colombianos puedan adelantar la búsqueda de cuerpos de víctimas del conflicto en territorio venezolano.

“Es impostergable la activación de un equipo binacional de antropólogos forenses y de investigadores policiales que le hagan seguimiento a las declaraciones de Salvatore Mancuso con respecto a los desaparecidos de la frontera, que pase de la cooperación a la acción para que los equipos binacionales ubiquen las posibles tumbas o cementerios clandestinos a los que hace referencia a Mancuso en su declaración y que al activarse de nuevo sus entrevistas a través de los jueces de la Justicia Especial de Paz y las víctimas, se logren resultados concretos” dijo a Caracol Radio Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo.

Insisten en la cooperación de los gobiernos de los dos países para avanzar en estas labores y obtener una respuesta oportuna.

“Es necesario que se integren estos equipos binacionales, porque de lo contrario va a convertirse simplemente en una declaración sin una conclusión legal, como ONG que opera en la frontera solicitamos a los gobiernos de Colombia y Venezuela que se actúe” puntualizó Márquez.