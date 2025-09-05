¿Debe rotar la sede de la Selección Colombia?: esto dicen los gremios en Barranquilla

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, afirmó que otras ciudades del país también tienen derecho a recibir a la Selección, aunque reconoció que existe un problema con la capacidad actual de los estadios en Colombia.

Ante estas declaraciones, uno de los primeros en pronunciarse fue Rafael Madero, directivo de Fenalco Atlántico, quien fue enfático en señalar que Barranquilla ha sido clave en los logros del equipo ‘tricolor’ y que no se puede desconocer su peso histórico y emocional.

“Desde nuestro punto de vista, yo creo que para la ciudad este es un tema fundamental. La casa natural de la Selección debe ser Barranquilla. Y lo más importante son los resultados: desde que Barranquilla ha sido sede, la Selección ha ido varias veces al Mundial, con excepción del 2022, con Qatar”, afirmó Madero.

Además, Madero aseguró que cada vez que la ‘tricolor’ juega en la capital del Atlántico, se genera un impacto comercial que puede llegar hasta los 60 mil millones de pesos. Según él, esto se traduce no solo en ingresos directos, sino en un apoyo emocional y presión positiva que ha sido determinante para el rendimiento del equipo en casa.

La hotelería y el turismo también levantan la voz

Desde el gremio hotelero, también hubo preocupación tras la posibilidad de que la Selección juegue en otras ciudades durante las eliminatorias.

Mario Muvdi, directivo de Cotelco Atlántico, recordó que durante el reciente partido contra Bolivia, la ocupación hotelera alcanzó el 100%, lo que refleja el enorme impacto que tiene el fútbol en la economía local.

“Nos afectaría muchísimo en los intereses no solamente de la hotelería, sino del turismo en general y de todos los sectores que, de una u otra manera, tienen un nivel importante de actividad cuando se realizan los partidos en Barranquilla (…) La gente sigue disfrutando de Barranquilla, una ciudad que ha crecido tanto y que ha mostrado tanta evolución en temas de recreación, de turismo, de todos los segmentos del turismo deportivo. La gente quiere venir y conocer Barranquilla, y estas oportunidades se aprovechan para eso”, indicó Muvdi.

¿Y qué dice el hincha número uno de la Selección?

‘El Cole’, conocido por su fervor y trayectoria como el hincha número uno de la Selección Colombia, también se sumó al debate, apelando a la historia y los resultados.

“Nosotros, en Barranquilla, la hemos clasificado seis veces de las siete que ha ido a los mundiales. Nos la llevamos para Bogotá —la Selección— en el Mundial de Sudáfrica, y no clasificamos. Volvimos a lo de antes”, recordó.

Sin embargo, también fue comprensivo con el deseo de otros colombianos de vivir la experiencia:

“Somos colombianos, nuestros compatriotas quieren vivir esta experiencia porque esto es único. Y no solamente en un estadio, viendo jugar a la Selección Colombia, sino que la ciudad sede se convierte en un carnaval”, concluyó.