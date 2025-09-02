Colombia vs. Bolivia: ocupación hotelera en Barranquilla registra cerca del 95%

Barranquilla registra cerca del 95% de ocupación hotelera por partido de Colombia vs. Bolivia.

A falta de dos días para el encuentro, la ciudad ya vive un ambiente de gran expectativa y fiesta deportiva debido al último encuentro por Eliminatorias que se realizará en el Metropolitano.

Según Mario Muvdi, presidente de la junta directiva de Cotelco Atlántico, la ocupación hotelera ya alcanza un 95 % y se espera llegar 100% en varios sectores.

Propios y visitantes en Barranquilla

El dirigente destacó que la importancia del encuentro ha generado expectativas debido a que la ‘Tricolor’ podría asegurar su clasificación al Mundial este jueves en Barranquilla.

El directivo hotelero indicó que hay reserva tanto de turistas nacionales como de aficionados bolivianos que estarán para este encuentro.

“Esto se está moviendo muy bien ya que tenemos bastantes hoteles ya con ocupación cercana al 100%, hay todavía algunos cupos de hoteles de otros sectores, pero yo veo la proyección con una ocupación de más del 95%”, dijo Muvdi.

La expectativa por el partido también se refleja en la reactivación de sectores como restaurantes y bares, que se preparan para recibir a los visitantes.