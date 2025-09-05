Tecnoglass logra respaldo de bancos de talla mundial: ¿De qué se trata?

Tecnoglass anunció, este viernes 5 de septiembre, que ha logrado un respaldo importante de bancos de talla mundial, modificando su línea garantizada senior de crédito rotativo para aumentar la capacidad de endeudamiento de crédito de $150 millones de dólares a $500 millones de dólares, lo que favorece los esfuerzos de inversión en Estados Unidos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Asimismo, esto implica reducir su costo de endeudamiento en aproximadamente 25 puntos básicos, y extender 5 años la fecha de vencimiento inicial hasta finales de 2030.

Los préstamos bajo la línea de crédito ahora incurrirán intereses a la tasa “Secured Overnight Financing Rate” (SOFR) sin piso, más un diferencial del 1,25%, basado en el índice de apalancamiento neto de la Compañía, comparado con el diferencial anterior del 1,50%.

“Demuestra la confianza en nuestra dirección estratégica”

Santiago Giraldo, director Financiero de Tecnoglass, declaró: “El fuerte apoyo de un sindicado de bancos de talla mundial, logrando casi el doble de demanda frente al monto originalmente buscado por la Compañía, y una tasa excepcional equivalente a créditos con grado de inversión, demuestra la confianza en nuestra dirección estratégica y excelencia operativa. Incrementamos nuestra línea comprometida de crédito más de tres veces a $500 millones de dólares, y extendimos el vencimiento de la misma por cinco años hasta 2030, lo cual nos brinda una fuerte flexibilidad financiera para capitalizar sobre nuestras robustas oportunidades de crecimiento, particularmente con nuestros esfuerzos de expansión en EE.UU. Dado nuestro sólido historial de generación de efectivo y esta nueva facilidad de crédito, tendremos el balance más sólido y con mayor flexibilidad en la historia de la Compañía”.

El crédito sindicado fue liderado por Wells Fargo Bank N.A. como agente administrativo; con J.P. Morgan Chase Bank, Citibank N.A., Citizens Bank N.A., BMO Capital Markets y First Citizens Bank como organizadores conjuntos principales.

Acerca de Tecnoglass

Tecnoglass es una compañía de manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria de la construcción residencial y comercial. La emppresa es el segundo fabricante de vidrio más grande y atendiende el mercado de los Estados Unidos.

Está ubicado en Barranquilla, Colombia, y opera un moderno complejo industrial de más de 650 mil metros cuadrados, integrado verticalmente y de vanguardia, proporcionando un acceso eficiente a casi 1.000 clientes globales, en Estados Unidos representando el 95% de los ingresos.