Precios de boletas para ir al Mundial 2026: costo en pesos colombianos y fecha de venta exclusiva

Tras la abultada victoria de la Selección Colombia por 3-0 ante su similar de Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, la ‘tricolor’ obtuvo su pase directo a la fase de grupos del torneo; de esta manera, la escuadra nacional volverá a competir en el torneo de fútbol más importante del mundo tras ocho años de ausencia.

Con la euforia invadiendo las calles de todo el país, muchos aficionados colombianos han comenzado a planificar su viaje para seguir al equipo en la cita mundialista, siendo esta una fecha adecuada, pues la FIFA recién anunció que la primera fase de preventa se llevará a cabo a partir del próximo miércoles 10 de septiembre.

¿Cuánto valen las boletas para ir al Mundial 2026? Precio en pesos colombianos

De acuerdo a información de la FIFA, los boletos tendrán un costo que oscila entre los $60 dólares y los $6.710 dólares para el partido de la gran final, es decir, entre $240.000 COP y $27′000.000 COP, no obstante, el máximo ente del fútbol confirmó que los precios tendrán una modalidad similar a la que se manejó en el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos este año 2025.

Durante el certamen de clubes, la FIFA emitió unos precios iniciales, pero de acuerdo a la demanda de estos mismos, fue disminuyendo los costos a medida que se acercaban los compromisos, de esta manera, en la previa del torneo, había tiquetes que oscilaban los $100 dólares y terminaron a un valor de tan solo $10 dólares; a pesar de esto, hubo partidos que contaron con una baja asistencia.

Aunque la FIFA confirmó que los valores pueden variar, se prevé que, al igual que sucedió en Qatar 2022 y otras ediciones de la Copa del Mundo, los boletos se vendan sin ningún contratiempo.

Paquetes VIP que ya están a la venta

En la página oficial de la FIFA ya puede adquirir los boletos y paquetes ‘Hospitality’ para los partidos del Mundial, estos los podrá adquirir de acuerdo a la sede que el usuario elija, no obstante, los costos de estos son mucho más altos y están diseñados exclusivamente para personas con grandes ingresos:

Los precios en pesos colombianos por partido van desde los $5′000.000 COP y van hasta los $13′000.000 COP, por cada boleta, esto varía de acuerdo al país, estadio y ronda que se esté disputando.

Además, ya se encuentran disponibles los paquetes ‘Hospitality’:

Pitchside Lounge

VIP

TROPHY LOUNGE

Champions Club

FIFA PAVILION

Los costos de estos paquetes, que incluyen hasta cinco partidos, pueden llegar hasta los $70′000.000 COP.

¿Cuándo empieza la venta de tiquetes para el Mundial?

La primera fase de venta comenzará el próximo 10 de septiembre y se habilitará solo para clientes VISA, la preventa terminará el 19 de septiembre u se realizará un sorteo para habilitar la compra de entradas el día 1 de octubre.

La fase dos se llevará a cabo entre el 27 y 31 de octubre, de igual forma se realizará un sorteo y los seleccionados podrán realizar la compra de tiquetes entre finales de noviembre e inicios de diciembre, en esta fase podrá participar todo el público general.

La tercera y última fase comenzará luego del sorteo del Mundial el próximo 5 de diciembre en Washington, los aficionados podrán elegir los partidos que deseen, sin embargo, esta es la etapa con mayor demanda, por lo que es más complejo conseguir adquirir los boletos.

Estadios en los que se disputará el Mundial 2026

Estados Unidos

Atlanta Stadium – Atlanta, Georgia

Boston Stadium – Foxborough, Massachusetts

Dallas Stadium – Arlington, Texas

Houston Stadium – Houston, Texas

Kansas City Stadium – Kansas City, Missouri

Los Angeles Stadium – Los Angeles, California

Miami Stadium – Miami Gardens, Florida

New York New Jersey Stadium – East Rutherford, New Jersey

Philadelphia Stadium – Philadelphia, Pennsylvania

San Francisco Bay Area Stadium – Santa Clara, California

Seattle Stadium – Seattle, Washington

Canadá

Toronto Stadium – Toronto Ontario

BC Place Vancouver – Vancouver, British Columbia

México

Estadio Azteca – Ciudad de México

Estadio Guadalajara – Zapopan, Jalisco

Estadio Monterrey – Guadalupe, Nuevo León