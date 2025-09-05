Más de 2.000 deportistas de 47 países participarán de IRONMAN 5150 en Cartagena

La Heroica será nuevamente escenario de un espectáculo deportivo de talla mundial con la tercera edición del IRONMAN 5150 Cartagena, que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre.

El evento, producido por SBR Sports , marca un hito histórico en esta edición al alcanzar un récord en esta distancia de competencia, convirtiéndose en el IRONMAN 5150 Triathlon más grande del planeta, por su participación de más de 2.000 atletas, provenientes de 47 países, lo que proyecta la llegada de cerca de 10.000 visitantes nacionales e internacionales durante la semana del evento.

Este crecimiento consolida a Cartagena como un destino referente en eventos deportivos internacionales, reafirmando el impacto positivo para la ciudad; generando alrededor de 600 empleos directos e indirectos y se estima una derrama económica cercana a los 8.4 millones de dólares, beneficiando a sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y turismo.

En el marco de la carrera, los días 5 y 6 de septiembre se realizará La EXPO en el Hotel Estelar Cartagena de Indias, un espacio donde marcas, atletas y aficionados se reúnen alrededor del deporte. La entrada será libre y abierta al público, al igual que la jornada de competencia, donde se invita a todos los residentes y visitantes a sumarse, vivir la experiencia y ser parte de esta gran fiesta deportiva.

Con esta tercera edición, SBR Sports reafirma su compromiso con el deporte y con el posicionamiento de Cartagena y Colombia como destino internacional para eventos deportivos de alto nivel, rompiendo récords y dejando huella en la historia del triatlón en el país.