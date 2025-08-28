Se correrá en Palmira la Media Maratón Internacional con recorridos de 10k y 21k

La ciudad de Palmira se prepara para vivir nuevamente la Media Maratón Internacional Ciudad de Palmira, una de las pruebas atléticas más emblemáticas de Colombia que este año promete reunir a miles de corredores en sus calles.

Aunque la fecha oficial todavía no ha sido confirmada, la organización ya anunció que las inscripciones serán totalmente gratuitas, lo que ha despertado gran expectativa entre corredores aficionados, clubes locales y atletas élite de distintas partes del mundo.

La presencia de corredores internacionales provenientes de países como Kenia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos le otorga un sello de calidad y proyección global, convirtiendo a Palmira en epicentro del atletismo de ruta en el suroccidente colombiano.

¿Cuáles son los recorridos?

Uno de 10 kilómetros , diseñado para corredores recreativos que quieran disfrutar de un trayecto exigente pero accesible que partirá desde la calle 30 contiguo a la catedral Nuestra Señora del Palmar, llegando al Batallón de lngenieros Agustín Codazzi, tomando la carrera primera, el Parque de la Factoría, sector de Llanogrande, parte exterior de la ciudadela deportiva por la carrera 35, culminando en la Parque Bolívar.

La prueba central de 21 kilómetros, que corresponde a la Media Maratón, con un recorrido parte del Parque Bolivar, tomando la calle 30 hasta el batallón de lngenieros Agustín Codazzi, subirá hasta el Bulevar La Carbonera, descenderá a Llanogrande, inmediaciones de la ciudadela deportiva, Ramiro Echeverri Sánchez y finalizará en el sitio de partida.

En las próximas semanas se darán a conocer detalles del cronograma oficial, incluyendo horarios de salida, ferias deportivas y actividades culturales que acompañarán la carrera.