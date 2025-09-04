Elección de Carlos Camargo y tensiones militares en el Caribe

En Hora20 el análisis a lo que ha pasado con la elección de magistrado a la Corte Constitucional, las fichas políticas que se han movido, la elección de Camargo, la salida de tres ministros del gabinete y los mensajes que se envían. Después, una mirada al escenario en el Caribe ante la ofensiva militar contra el narcotráfico venezolano, la muerte de 11 personas, las posibles violaciones cometidas por Washington, la posición de Colombia y el escenario hacia delante de lo que pueda pasar en aguas del Caribe.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, politólogo, economista, consultor y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, recordó que el presidente Petro dijo que esta elección era clara para definir el cuadro de alianzas, “uno podría pensar que el Gobierno renuncia a posibilidad de diálogo y construcción de alianzas”, dijo sobre la salida de tres ministros del gabinete. Comentó que la oposición decía que esta elección era fundamental porque de lo contrario se perdía la Constitución, “entonces la derecha salió a ponerle un significado que no existe y que no tiene la elección de magistrado. Fue entones error del Gobierno comprar la pelea, porque compra la narrativa de la oposición y la gente se quedó con la idea de que el Gobierno quería elección de Balanta, que no es de su partido y no es una activista, como sí lo es Camargo”. Detalló que el Gobierno renuncia a trabajar con el Legislativo, “entonces creo que volveremos al tema de decretos en asuntos como salud, salario mínimo. Hay áreas donde se puede gobernar sin necesidad de cambiar las leyes. Al cerrar el capítulo de gobernar con el Congreso, entramos en modo campaña total y todo en clave de esto cómo ayuda a la plancha para Senado, Cámara y candidatos. Hoy terminó oficialmente el gobierno de Gustavo Petro y arrancó la campaña 2026″.

Sobre lo que ocurre en el Caribe, dijo que lo más horrible del ataque a la lancha, es que es una medida desproporcionada para hacer una demostración inocua, “la última intervención americana fue en Panamá; esa es la décima parte de Venezuela. Pensar que se da un proceso de construcción para invadir, eso es absurdo. Lo único que se busca al también doblar recompensa por Maduro, es que provoquen una traición o un colapso interno del régimen. Que alguien traicione a Maduro y lo entregue”.

Para Francisco Gnecco, abogado, asesor de comunicaciones, política y asuntos públicos, Camargo era un candidato fuerte, “Balanta hizo una campaña interesante entregando su hoja de vida, pero él era un candidato difícil de vencer”. De otro lado, dijo que tras la elección sale fortalecido el Centro Democrático, Vargas Lleras y el presidente del Senado, “si bien el mensaje era que si Balanta llegaba a la Corte, el Gobierno ganaba, de todas formas hay muy buenos magistrados al interior de la Corte Constitucional”. Detalló que el Gobierno realmente no necesita mayorías en el Congreso para lo que viene, “el Presupuesto se plantea para tomarse por decreto y la ley de financiamiento tiene más mensajes políticos, que una propuesta a la ciudadanía”.

Gustavo García, abogado y exviceministro del Interior, señaló que esta no es la primera elección que se hace tan polarizada y con tantas características, “la del magistrado Polo arrancó con un empate y se equilibraron cargas”. Detalló que los tres ministros que salen son los últimos tres que entraron, “se mostraba intención de consolidar mayorías dentro de la relación del Senado con el Congreso, lo cual queda hoy enterrado”. Manifestó que esas salidas del gabinete implican al tiempo una renuncia al diálogo con el Senado y la aceptación que entraron en modo campaña, “de modo de que se adelanta marzo, que es el primer impacto. La elección de hoy tiene efectos colaterales difíciles de calcular, como lo del CNE que es desmedido”.

También dijo que la renuncia de ministros es enviar mensaje de que el gabinete no funcionó y cobran también la derrota para ellos.

Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación y politóloga, cada vez el Congreso mete más la mano en este tipo de decisiones, “pero llama la atención cómo Camargo va a pagar todos los votos que obtuvo, los pagará ubicando personas”. En esa medida recordó que la gestión de Camargo en la Defensoría no fue un periodo brillante, “el número de alertas tempranas en su periodo cayó y la Defensoría pecó en informes de seguimiento; no creo que haya tenido una buena gestión”. Destacó que el Gobierno jugó un juego y lo perdió, “jugó al clientelismo tradicional en el Congreso, con el mismo juego perdió y perdió mucho más”.

En cuanto al escenario en el Caribe, dijo que esa operación no tiene nada que ver con estrategia contra narcotráfico, “si lo quisieran, lo ponen cerca de Shanghái porque es desde donde sale hoy la mayoría de la droga, donde se han incrementado 300% homicidios o en los puertos colombianos”. Rescató que Trump está dispuesto a pagar el costo que tiene esa operación, “lo de ayer fue ejecución extrajudicial, esto tendrá consecuencias en derecho internacional y hace ejercicio de presión a Maduro para que negocie; estrategia similar a la de Ucrania o en Israel”.

Para analizar lo que busca Washington con las operaciones en el Caribe y la muerte de 11 personas, Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de WOLA, explicó que hay muchas dudas sobre el ataque mismo, “no se tiene información sobre quienes estaban en el barco y tampoco si hubo una amenaza o un intento de debilitar el barco de Estados Unidos; es importante saberlo porque preocupa violación al derecho internacional”. Fue enfática en plantear que hasta lo que parece, lo ocurrido fue una ejecución extrajudicial o un intento de matar gente por fuera del marco de la ley; “eso no se ve hace mucho tiempo en operativos antidrogas y es una escalada a usar fuerza letal contra civiles”.