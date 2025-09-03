El tablero de la Corte Constitucional: así quedan los pesos y contrapesos tras elección de Camargo

JUSTICIA

Con la elección de Carlos Camargo quedó conformada la Sala Plena de la Corte Constitucional por los próximos tres años, hasta que haya un nuevo cambio de magistrados.

Los magistrados que integran la Sala Plena son:

Jorge Enrique Ibáñez. Paola Meneses. Vladimir Férnandez. Miguel Polo Rosero. Juan Carlos González. Natalia Ángel. Lina Escobar. Héctor Carvajal. Carlos Camargo.

Cabe resaltar que se llega a este cuorum luego de que en el 2025 terminaran su periodo cuatro magistrados: Diana Fajardo, Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo.

La salida de estos magistrados implicó que una nueva Sala Plena se conformara con ternas del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Eso quiere decir que por los próximos tres años estos nueve magistrados asumirán las decisiones más importantes del país y no habrá cambios hasta que el magistrado Ibáñez termine su periodo en 2028.

Cabe resaltar que con la llegada de Camargo los pesos y contrapesos en la Corte Constitucional se equilibran, no obstante, expertos coinciden en que la independencia y autonomía priman en este alto tribunal.

“Se trata de personas con carreras académicas y profesionales muy sólidas. Hemos visto casos en el pasado de magistrados nominados incluso por los gobiernos de turno que han tomado decisiones, digamos, en contra del gobierno y aplicando con criterio académico y jurídico disposiciones jurídicas e invalidando normas o intereses de los gobiernos respectivos”, dijo el constitucionalista Juan Manuel Charry.

Magistrados cercanos al gobierno

Con esta nueva reorganización de la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro fue el encargado de ternar a dos magistrados que hoy ocupan lugares clave en la Sala Plena, estamos hablando de Vladimir Férnandez y Héctor Carvajal.

Fernández y Carvajal, respectivamente, ocuparon el cargo de secretario jurídico de la presidencia y abogado personal del presidente Petro. De ahí que se presuma una cercanía con el presidente de la República.

Por otro lado y en esta línea de posible cercanía con el gobierno están los magistrados Miguel Polo Rosero y Juan Carlos González.

Si bien Polo Rosero fue ternado por el Consejo de Estado, fue gracias a las mayorías del Pacto Histórico que fue elegido en el Senado. Ahora, en cuanto a González, se ha caracterizado por pertener en una línea liberal.

Magistrados en oposición al gobierno Petro

Ahora, en la otra orilla más conservadora, está el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez quien se ha caracterizado por ser crítico frente a políticas del presidente Petro como la Paz Total e incluso se ha opuesto a decisiones tomadas por el actual gobierno como la legalidad el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo.

A la postura de Ibáñez se suma las magistrada y próxima presidenta de la Corte, Paola Andrea Meneses, que en diferentes salvamentos de voto han dejado ver entre líneas sus postura adversas y críticas frente al actual gobierno.

En ese sentido y en reemplazo de Reyes, Camargo entraría en este sector no es a fin con el actual Gobierno del presidente, Gustavo Petro.

Magistrados de centro