🔴EN VIVO| Elección de magistrado Corte Constitucional: Senado elige entre Balanta, Camargo y Tobar

Siga el minuto a minuto de la nueva elección de magistrado del alto tribunal en la plenaria del Senado

Daniela Puerto

En la tarde de este miércoles 3 de septiembre, se llevará a cabo la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas, cuyo periodo fue de 8 años al frente del alto tribunal y quien concluye en el mes de septiembre.

Para este elección, la Corte Suprema de Justicia designo una terna en la que están Carlos Ernesto Camargo Assis , María Patricia Balanta Medina y Jaime Humberto Tobar Ordoñez.

Perfiles terna de magistrados de la Corte Constitucional:

  • Jaime Humberto Tobar Ordóñez es abogado de la Universidad del Rosario, posee estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Comparado en España. Con más de 35 años de experiencia, se ha especializado en el arbitraje internacional, litigios y derecho de la competencia.
  • María Patricia Balanta Medina es abogada de la Universidad Central de Valle del Cauca y cuenta con especialización en Comercio Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Derecho y Familia y Derecho Procesal Civil en la Universidad Externado de Colombia. Balanta cuenta con 34 de experiencia en la Rama Judicial.
  • Carlos Camargo Assis, es abogado con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, institución en la que también fue profesor. Además, fue Defensor del Pueblo y magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Minuto a minuto elección de Magistrado de la Corte Constitucional

