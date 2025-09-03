🔴EN VIVO| Elección de magistrado Corte Constitucional: Senado elige entre Balanta, Camargo y Tobar

En la tarde de este miércoles 3 de septiembre, se llevará a cabo la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas, cuyo periodo fue de 8 años al frente del alto tribunal y quien concluye en el mes de septiembre.

Para este elección, la Corte Suprema de Justicia designo una terna en la que están Carlos Ernesto Camargo Assis , María Patricia Balanta Medina y Jaime Humberto Tobar Ordoñez.

Perfiles terna de magistrados de la Corte Constitucional:

Jaime Humberto Tobar Ordóñez es abogado de la Universidad del Rosario, posee estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Comparado en España. Con más de 35 años de experiencia, se ha especializado en el arbitraje internacional, litigios y derecho de la competencia.

Minuto a minuto elección de Magistrado de la Corte Constitucional

