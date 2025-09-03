Los ministros que salen del gobierno Petro tras elección de Carlos Camargo en Corte Constitucional

No cayó muy bien la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional, pues el Gobierno estaba casi seguro de que María Patricia Balanta Medina sería la nueva magistrada, en reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas, quien termina su periodo en este mes de septiembre.

Pues por orden del presidente Gustavo Petro, la directora del Dapre, Angie Rodríguez solicitó la renuncia de Antonio Sanguino, Diana Morales y Julián Molina.

La directora del Dapre le confirmó a Caracol Radio que los ministros saldrían de las carteras de Trabajo, Comercio y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La instrucción que recibieron en la Casa de Nariño es que el ministro delegatario, Armando Benedetti aceptaría este mismo miércoles las renuncias para que estos funcionarios salgan de sus cargos, tras la nueva elección en la Corte Constitucional.

Lo que probablemente confirmaría que María Patricia Balanta, sí era la candidata a fin del gobierno Petro.

¿A qué partido pertenecen los ministros que saldrían del gobierno Petro?

La noticia no cayó muy bien en las bancadas, pues el ministro Antonio Sanguino que hace parte del Partido Verde, la jefe de la cartera de Comercio, Diana Morales que pertenece al Partido Liberal y Julián Morales, quien hace parte de la U, saldrían del gobierno Petro en las próximas horas.